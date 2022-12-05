https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836333631.html

В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим

В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим - РИА Новости, 05.12.2022

В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим

В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:23

2022-12-05T10:23

2022-12-05T10:23

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник."Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершенном 12 лет назад убийстве мужчины, труп которого всплыл в Красноярском крае. Подозреваемого, находившегося длительное время в розыске, родственники признали через суд умершим, но это не помогло ему уйти от ответственности", - говорится в релизе.По версии следствия, обвиняемый со своим знакомым распивал спиртное на берегу Ангары и в ходе пьяной драки убил приятеля. После этого погрузил тело в лодку, отплыл от берега и сбросил его в реку. Позднее труп нашли уже в Кежемском районе Красноярского края - это около 200 километров оттуда.Злоумышленника объявили в розыск, но долгое время найти не могли, а в 2015 году по заявлению близких Усть-Илимский городской суд признал его умершим. Тем не менее в сентябре 2022-го полиция во взаимодействии со следователями СК установили его местонахождение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в тот же Усть-Илимский городской суд.

https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832420022.html

иркутская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутская область