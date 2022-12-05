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В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим - РИА Новости, 05.12.2022
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В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим
В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим - РИА Новости, 05.12.2022
В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим
В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:23
2022-12-05T10:23
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник."Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершенном 12 лет назад убийстве мужчины, труп которого всплыл в Красноярском крае. Подозреваемого, находившегося длительное время в розыске, родственники признали через суд умершим, но это не помогло ему уйти от ответственности", - говорится в релизе.По версии следствия, обвиняемый со своим знакомым распивал спиртное на берегу Ангары и в ходе пьяной драки убил приятеля. После этого погрузил тело в лодку, отплыл от берега и сбросил его в реку. Позднее труп нашли уже в Кежемском районе Красноярского края - это около 200 километров оттуда.Злоумышленника объявили в розыск, но долгое время найти не могли, а в 2015 году по заявлению близких Усть-Илимский городской суд признал его умершим. Тем не менее в сентябре 2022-го полиция во взаимодействии со следователями СК установили его местонахождение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в тот же Усть-Илимский городской суд.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
10:23 05.12.2022
 
В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим

В Иркутской области нашли подозреваемого в убийстве, которого долгое время считали мертвым

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник.
"Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершенном 12 лет назад убийстве мужчины, труп которого всплыл в Красноярском крае. Подозреваемого, находившегося длительное время в розыске, родственники признали через суд умершим, но это не помогло ему уйти от ответственности", - говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемый со своим знакомым распивал спиртное на берегу Ангары и в ходе пьяной драки убил приятеля. После этого погрузил тело в лодку, отплыл от берега и сбросил его в реку. Позднее труп нашли уже в Кежемском районе Красноярского края - это около 200 километров оттуда.
Злоумышленника объявили в розыск, но долгое время найти не могли, а в 2015 году по заявлению близких Усть-Илимский городской суд признал его умершим. Тем не менее в сентябре 2022-го полиция во взаимодействии со следователями СК установили его местонахождение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в тот же Усть-Илимский городской суд.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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