В Приангарье нашли подозреваемого в убийстве, которого считали умершим
В Иркутской области нашли подозреваемого в убийстве, которого долгое время считали мертвым
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В Иркутской области сыщики нашли подозреваемого в убийстве, который долгое время числился умершим, сообщает областная прокуратура в понедельник.
"Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершенном 12 лет назад убийстве мужчины, труп которого всплыл в Красноярском крае. Подозреваемого, находившегося длительное время в розыске, родственники признали через суд умершим, но это не помогло ему уйти от ответственности", - говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемый со своим знакомым распивал спиртное на берегу Ангары и в ходе пьяной драки убил приятеля. После этого погрузил тело в лодку, отплыл от берега и сбросил его в реку. Позднее труп нашли уже в Кежемском районе Красноярского края - это около 200 километров оттуда.
Злоумышленника объявили в розыск, но долгое время найти не могли, а в 2015 году по заявлению близких Усть-Илимский городской суд признал его умершим. Тем не менее в сентябре 2022-го полиция во взаимодействии со следователями СК установили его местонахождение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в тот же Усть-Илимский городской суд.
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