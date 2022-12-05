https://ria.ru/20221205/transport-1836511124.html

На маршруты Подмосковья в 2023 году добавят 300 новых автобусов

На маршруты Подмосковья в 2023 году добавят 300 новых автобусов - РИА Новости, 05.12.2022

На маршруты Подмосковья в 2023 году добавят 300 новых автобусов

В 2023 году в Подмосковье на маршруты запустят 300 новых автобусов. Такой информацией поделился губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:43

2022-12-05T19:43

2022-12-05T19:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье на маршруты запустят 300 новых автобусов. Такой информацией поделился губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания правительства с главами округов. Об этом сообщил телеканал "360".В следующем году 200 автобусов среднего класса и 100 автобусов большого класса выйдут на маршруты региона. При этом в этом году для Московской области закупили 400 единиц транспорта, которые уже следуют по маршрутам.Андрей Воробьев подчеркнул также, что в новом году для решения проблем на сложных участках дорог начнут применять искусственный интеллект. Он поможет улучшить системы общественного транспорта.Зампред правительства Анна Кротова подчеркнула, что в текущем году специалисты разрабатывали схемы решения дорожных проблем с учетом прошлогодних трудностей. Тогда из-за низких температур и снегопадов значительно снизилась скорость движения общественного транспорта. Кроме того, ДТП приводили к заторам на трассах.Сотрудники дорожных служб учли эти нюансы и составили схему работы с учетом погодных условий в регионе. Кроме того, они подсчитали необходимое количество спецтехники и создали резервы на случай непредвиденных ситуаций. За каждым участком закрепили ответственных дворников.С помощью видеокамер специалисты ЦУРа контролируют обстановку на трассах. В случае задержки автобусов перевозчики выпустят на маршруты резервный транспорт, а при аварии на место происшествия направят сотрудников ГИБДД.Кротова рассказала также, что на остановках общественного транспорта в Подмосковье в часы пик начали раздавать горячий чай. Ежедневно жители региона получают порядка тысячи порций напитка. Кроме того, чтобы жители не мерзли, на маршруты выпускают только прогретые автобусы. Благодаря инициативе количество жалоб на холод в транспортных средствах сократилось на 63%.Еще одной инициативой стало введение экспресс-маршрутов, с помощью которых время в пути уменьшилась на 30 минут. До конца года в регионе количество таких линий достигнет десяти."Сейчас особенно холодно, и знаю, что наш транспортный блок активно работает над тем, чтобы не допустить увеличения жалоб", –отметил губернатор Воробьев.

https://ria.ru/20221121/poezdki-1833041861.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев