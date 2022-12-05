https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html

Гладков поручил ускорить установку станций связи в Белгородской области

Гладков поручил ускорить установку станций связи в Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2022

Гладков поручил ускорить установку станций связи в Белгородской области

Губернатор Белгородской области поручил ускорить работу по строительству базовых станций сотовой связи в небольших населенных пунктах региона и подчеркнул, что... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:31

2022-12-05T15:31

2022-12-05T17:56

белгородская область

белгородская область

максут шадаев

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области поручил ускорить работу по строительству базовых станций сотовой связи в небольших населенных пунктах региона и подчеркнул, что в нынешней обстановке сотовая связь имеет особую ценность для жителей приграничных территорий, сообщила пресс-служба правительства региона.На еженедельном оперативном совещании правительства губернатору доложили о ходе строительства новых базовых станций сотовой связи в небольших населенных пунктах Белгородской области в текущем году и плановом 2023 году.Так, по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0" в регионе в следующем году продолжат устанавливать девять новых базовых станций для обеспечения бесперебойной качественной сотовой связью и интернетом населения малых сел и хуторов. Кроме того, по результатам народного голосования на сайте госуслуг будут установлены еще 39 дополнительных базовых станций в небольших населенных пунктах Белгородской области с численностью от 100 до 500 человек."Это голосование в ноябре уже завершилось. Сейчас у нас выезды с комиссионными обследованиями проходят по данным проблемным территориям, где нет сотовой связи. Пообъектный перечень будем готовы предоставить в конце этого года", - пояснил замгубернатора Евгений Мирошников.Также еще 48 базовых станций сотовой связи будут построены в Белгородской области уже в 1-2 квартале 2023 года по результатам рабочей встречи губернатора Гладкова с министром Максутом Шадаевым. Гладков поручил областному минцифры как можно оперативнее справляться с намеченными планами."В текущей обстановке сотовая связь имеет совершенно другой уровень ценности для всех жителей наших населенных пунктов, особенно приграничных территорий. По возможности необходимо ускорить реализацию данной программы", - отметил Гладков.В 2021 году по региональной субсидии было установлено 62 базовых станции сотовой связи с охватом в 43 тысячи сельских жителей, а по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" в том же году появилась 41 базовая станция с охватом в 11 тысяч жителей. В текущем году по федеральной программе было построено уже 27 базовых станций с охватом в 5,5 тысячи жителей.

https://ria.ru/20221202/teplopunkty-1835784482.html

https://ria.ru/20221125/medosmotr-1834177647.html

белгородская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, максут шадаев, вячеслав гладков