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Совфед готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газа - РИА Новости, 05.12.2022
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Совфед готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газа
Совфед готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газа - РИА Новости, 05.12.2022
Совфед готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газа
В Совете Федерации готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при проверках газового РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:31
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совет федерации рф
происшествия
андрей шевченко (политик)
нижневартовск
ярославль
нижегородская область
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Совете Федерации готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при проверках газового оборудования многоквартирных домов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.Как подчеркнул сенатор, произошедшие в ряде регионов инциденты с газом в жилых домах могут привести к активизации этой работы."Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, что сейчас эта работа будет активизирована — к сожалению, когда подобные инциденты (с взрывом газа — ред.) происходят, законодательный процесс активизируется", — сказал Шевченко.Взрывы бытового газа произошли в Нижневартовске, Ярославле и городе Заволжье Нижегородской области.
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совет федерации рф, происшествия, андрей шевченко (политик), нижневартовск, ярославль, нижегородская область
Совет Федерации РФ, Происшествия, Андрей Шевченко (политик), Нижневартовск, Ярославль, Нижегородская область
11:31 05.12.2022 (обновлено: 12:02 05.12.2022)
 
Совфед готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газа

СФ готовит поправки об ответственности за нарушения при проверках газового оборудования

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Совете Федерации готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при проверках газового оборудования многоквартирных домов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.
Как подчеркнул сенатор, произошедшие в ряде регионов инциденты с газом в жилых домах могут привести к активизации этой работы.
"Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, что сейчас эта работа будет активизирована — к сожалению, когда подобные инциденты (с взрывом газа — ред.) происходят, законодательный процесс активизируется", — сказал Шевченко.
Взрывы бытового газа произошли в Нижневартовске, Ярославле и городе Заволжье Нижегородской области.
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Совет Федерации РФПроисшествияАндрей Шевченко (политик)НижневартовскЯрославльНижегородская область
 
 
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