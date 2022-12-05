https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html

Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем

Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022

Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем

Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:45

2022-12-05T14:45

2022-12-05T14:45

россия-китай: главное

амурская область

китай

валентина калита

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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись мнениями и предложениями о дальнейшем всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.Заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Амурской области Валентина Калита подчеркнула важность сотрудничества Амурской области с таким стратегическим партнером, как Китай.Представители китайских провинций также отметили, что потенциал межпарламентского взаимодействия велик. Все участники встречи надеются, что приграничные регионы России и Китая продолжат укреплять всестороннее сотрудничество.

https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

амурская область

китай

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Артем Смирнов

амурская область, китай, валентина калита