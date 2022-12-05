https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем
Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:45
2022-12-05T14:45
2022-12-05T14:45
россия-китай: главное
амурская область
китай
валентина калита
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись мнениями и предложениями о дальнейшем всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.Заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Амурской области Валентина Калита подчеркнула важность сотрудничества Амурской области с таким стратегическим партнером, как Китай.Представители китайских провинций также отметили, что потенциал межпарламентского взаимодействия велик. Все участники встречи надеются, что приграничные регионы России и Китая продолжат укреплять всестороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, китай, валентина калита
Россия-Китай: Главное, Амурская область, Китай, Валентина Калита