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Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022
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Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем
Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:45
2022-12-05T14:45
россия-китай: главное
амурская область
китай
валентина калита
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись мнениями и предложениями о дальнейшем всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.Заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Амурской области Валентина Калита подчеркнула важность сотрудничества Амурской области с таким стратегическим партнером, как Китай.Представители китайских провинций также отметили, что потенциал межпарламентского взаимодействия велик. Все участники встречи надеются, что приграничные регионы России и Китая продолжат укреплять всестороннее сотрудничество.
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амурская область
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амурская область, китай, валентина калита
Россия-Китай: Главное, Амурская область, Китай, Валентина Калита
14:45 05.12.2022
 

Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем

© РИА Новости / Законодательное Собрание Амурской областиАмурская область укрепит сотрудничество с Китаем
Амурская область укрепит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Законодательное Собрание Амурской области
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители законодательных органов Амурской области и Хабаровского края и китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посредством видеоконференцсвязи обменялись мнениями и предложениями о дальнейшем всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.
Заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Амурской области Валентина Калита подчеркнула важность сотрудничества Амурской области с таким стратегическим партнером, как Китай.
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Представители китайских провинций также отметили, что потенциал межпарламентского взаимодействия велик. Все участники встречи надеются, что приграничные регионы России и Китая продолжат укреплять всестороннее сотрудничество.
 
Россия-Китай: ГлавноеАмурская областьКитайВалентина Калита
 
 
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