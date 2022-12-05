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ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов - РИА Новости, 05.12.2022
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
ПА ОДКБ выступила за соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:47
2022-12-05T14:47
2022-12-05T14:47
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПА ОДКБ выступила за соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему, соответствующее заявление ПА ОДКБ принято в понедельник."Выступаем за неукоснительное соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему", - говорится в заявлении ПА ОДКБ.В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
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в мире, одкб, дом союзов
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете использования ядовитых газов