Рейтинг@Mail.ru
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/soblyudenie-1836421103.html
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов - РИА Новости, 05.12.2022
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
ПА ОДКБ выступила за соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:47
2022-12-05T14:47
в мире
одкб
дом союзов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПА ОДКБ выступила за соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему, соответствующее заявление ПА ОДКБ принято в понедельник."Выступаем за неукоснительное соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему", - говорится в заявлении ПА ОДКБ.В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
https://ria.ru/20221205/kbto-1836417535.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_abe421ff59fff2b051e379e32485ec8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одкб, дом союзов
В мире, ОДКБ, Дом союзов
14:47 05.12.2022
 
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов

ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете использования ядовитых газов

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПА ОДКБ выступила за соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему, соответствующее заявление ПА ОДКБ принято в понедельник.
"Выступаем за неукоснительное соблюдение Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года и снятие оговорок нему", - говорится в заявлении ПА ОДКБ.
В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:40
Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО
 
В миреОДКБДом союзов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала