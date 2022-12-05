Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе
Канцлер ФРГ Шольц назвал споры лидеров Евросоюза о правильном курсе особенностями общества
© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, президент России Владимир Путин и другие будут пытаться настроить европейские "открытые демократические системы" против представителей ЕС с помощью кампаний дезинформации и влияния.
"Граждане Европы придерживаются самых разных взглядов, а политические лидеры Европы спорят, а иногда и ссорятся - о правильном курсе действий, особенно в такие геополитически и экономически сложные времена. Но это особенности нашего открытого общества, а не недостатки, они лежат в основе демократического принятия решений", - написал Шольц в своей статье в издании Foreign Affairs.
При этом канцлер уточнил, что в любом случае, цель сейчас сомкнуть европейские ряды в ключевых областях, где разобщенность делает Европу более уязвимой для иностранного влияния.
"Решающее значение для выполнения этой задачи имеет еще более тесное сотрудничество между Германией и Францией, которые разделяют одно и то же видение сильного и суверенного ЕС", - добавил Шольц.