https://ria.ru/20221205/sholts-1836434132.html

Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе

Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе - РИА Новости, 05.12.2022

Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе

Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:23

2022-12-05T15:23

2022-12-05T15:23

в мире

европа

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

олаф шольц

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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, президент России Владимир Путин и другие будут пытаться настроить европейские "открытые демократические системы" против представителей ЕС с помощью кампаний дезинформации и влияния.При этом канцлер уточнил, что в любом случае, цель сейчас сомкнуть европейские ряды в ключевых областях, где разобщенность делает Европу более уязвимой для иностранного влияния."Решающее значение для выполнения этой задачи имеет еще более тесное сотрудничество между Германией и Францией, которые разделяют одно и то же видение сильного и суверенного ЕС", - добавил Шольц.

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, олаф шольц