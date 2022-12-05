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Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе - РИА Новости, 05.12.2022
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Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе
Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе - РИА Новости, 05.12.2022
Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе
Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:23
2022-12-05T15:23
в мире
европа
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, президент России Владимир Путин и другие будут пытаться настроить европейские "открытые демократические системы" против представителей ЕС с помощью кампаний дезинформации и влияния.При этом канцлер уточнил, что в любом случае, цель сейчас сомкнуть европейские ряды в ключевых областях, где разобщенность делает Европу более уязвимой для иностранного влияния."Решающее значение для выполнения этой задачи имеет еще более тесное сотрудничество между Германией и Францией, которые разделяют одно и то же видение сильного и суверенного ЕС", - добавил Шольц.
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в мире, европа, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, олаф шольц
В мире, Европа, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Олаф Шольц
15:23 05.12.2022
 
Шольц не считает недостатком споры лидеров Европы о правильном курсе

Канцлер ФРГ Шольц назвал споры лидеров Евросоюза о правильном курсе особенностями общества

© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Споры, а иногда и ссоры лидеров Европы о правильном курсе ЕС - это особенности общества, а не недостатки, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, президент России Владимир Путин и другие будут пытаться настроить европейские "открытые демократические системы" против представителей ЕС с помощью кампаний дезинформации и влияния.
"Граждане Европы придерживаются самых разных взглядов, а политические лидеры Европы спорят, а иногда и ссорятся - о правильном курсе действий, особенно в такие геополитически и экономически сложные времена. Но это особенности нашего открытого общества, а не недостатки, они лежат в основе демократического принятия решений", - написал Шольц в своей статье в издании Foreign Affairs.
При этом канцлер уточнил, что в любом случае, цель сейчас сомкнуть европейские ряды в ключевых областях, где разобщенность делает Европу более уязвимой для иностранного влияния.
"Решающее значение для выполнения этой задачи имеет еще более тесное сотрудничество между Германией и Францией, которые разделяют одно и то же видение сильного и суверенного ЕС", - добавил Шольц.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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В миреЕвропаГерманияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииОлаф Шольц
 
 
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