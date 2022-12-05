11:16 05.12.2022 (обновлено: 12:19 05.12.2022)
Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал
Мишустин: попытки Запада навязать свои правила с помощью санкций обречены на провал
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила. Не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Он выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.
Мишустин также поздравил Китай с проведением двадцатого съезда Коммунистической партии и заявил, что убежден в том, что под руководством председателя Си Цзиньпина "дружественный Китай продолжит успешно решать задачи модернизации, социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан".
Премьер также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и Председателя КНР Цзян Цзэминя, назвав это большой потерей для всего китайского народа.
"Цзян Цзэминь внес значимый вклад в укрепление российско-китайских отношений... Мы всегда будем помнить Цзян Цзэминя как выдающегося государственного деятеля и большого и искреннего друга России", - добавил Мишустин.