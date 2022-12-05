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Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал - РИА Новости, 05.12.2022
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Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал
Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал - РИА Новости, 05.12.2022
Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал
Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:16
2022-12-05T12:19
михаил мишустин
санкции в отношении россии
цзян цзэминь
си цзиньпин
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила. Не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.Мишустин также поздравил Китай с проведением двадцатого съезда Коммунистической партии и заявил, что убежден в том, что под руководством председателя Си Цзиньпина "дружественный Китай продолжит успешно решать задачи модернизации, социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан".Премьер также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и Председателя КНР Цзян Цзэминя, назвав это большой потерей для всего китайского народа."Цзян Цзэминь внес значимый вклад в укрепление российско-китайских отношений... Мы всегда будем помнить Цзян Цзэминя как выдающегося государственного деятеля и большого и искреннего друга России", - добавил Мишустин.
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михаил мишустин, санкции в отношении россии, цзян цзэминь, си цзиньпин, китай, россия, в мире
Михаил Мишустин, Санкции в отношении России, Цзян Цзэминь, Си Цзиньпин, Китай, Россия, В мире
11:16 05.12.2022 (обновлено: 12:19 05.12.2022)
 
Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал

Мишустин: попытки Запада навязать свои правила с помощью санкций обречены на провал

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила. Не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин
Он выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.
Мишустин также поздравил Китай с проведением двадцатого съезда Коммунистической партии и заявил, что убежден в том, что под руководством председателя Си Цзиньпина "дружественный Китай продолжит успешно решать задачи модернизации, социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан".
Премьер также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и Председателя КНР Цзян Цзэминя, назвав это большой потерей для всего китайского народа.
"Цзян Цзэминь внес значимый вклад в укрепление российско-китайских отношений... Мы всегда будем помнить Цзян Цзэминя как выдающегося государственного деятеля и большого и искреннего друга России", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Михаил МишустинСанкции в отношении РоссииЦзян ЦзэминьСи ЦзиньпинКитайРоссияВ мире
 
 
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