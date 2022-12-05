https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836348329.html

Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал

Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал - РИА Новости, 05.12.2022

Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал

Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:16

2022-12-05T11:16

2022-12-05T12:19

михаил мишустин

санкции в отношении россии

цзян цзэминь

си цзиньпин

китай

россия

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада навязать свои собственные правила другим странам через санкции и политическое давление обречены на провал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила. Не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.Мишустин также поздравил Китай с проведением двадцатого съезда Коммунистической партии и заявил, что убежден в том, что под руководством председателя Си Цзиньпина "дружественный Китай продолжит успешно решать задачи модернизации, социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан".Премьер также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и Председателя КНР Цзян Цзэминя, назвав это большой потерей для всего китайского народа."Цзян Цзэминь внес значимый вклад в укрепление российско-китайских отношений... Мы всегда будем помнить Цзян Цзэминя как выдающегося государственного деятеля и большого и искреннего друга России", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

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китай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, санкции в отношении россии, цзян цзэминь, си цзиньпин, китай, россия, в мире