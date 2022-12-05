https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html

Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор

Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор - РИА Новости, 05.12.2022

Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор

Все дома дольщиков в Амурской области строятся по графику, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:09

2022-12-05T13:09

2022-12-05T13:29

общество

василий орлов (губернатор)

жилье

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Все дома дольщиков в Амурской области строятся по графику, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным областного правительства, в регионе 17 организаций-застройщиков осуществляют свою деятельность с привлечением средств жителей."В области 27% от общего количества строящихся жилых домов компании возводят за счет дольщиков. Все 36 домов строятся в графике. Денежные средства находятся в кредитных организациях на открытых застройщиками эскроу-счетах, что обеспечивает 100% защиту вложений людей", - цитирует Орлова его пресс-служба.Губернатор отметил, что для того, чтобы стимулировать застройщиков перейти на работу с эскроу-счетами и привлечь проектное финансирование от банков, власти региона с 2021 года предоставляют субсидию застройщикам. Эти средства компании направляют на возмещение части процентной ставки по кредитам, которые они взяли в банках на строительство домов. "Долевое строительство у нас на особом контроле, нельзя допустить, чтобы в регионе появились новые "обманутые" дольщики", - заявил глава региона.В 2018 году в федеральное законодательство о долевом строительстве были внесены новые требования для застройщиков жилья, в том числе условия, при которых денежные средства граждан должны поступать на эскроу-счета. По данным министра строительства и архитектуры области Николая Сибирякова, отрасль в регионе успешно адаптировалась к новым условиям. Этому способствовало регулярное проведение областным минстроем разъясняющих семинаров, в том числе с привлечением кредитных организаций, уточнил он. Так, с 2020 года число застройщиков, привлекающих деньги людей с использованием эскроу-счетов, планомерно увеличивается.На территории страны резко выросло число проблемных объектов в период с 2013 по 2016 годы, как следствие появились обманутые дольщики. Правительством региона проведена значительная работа по восстановлению их прав - обеспечена достройка шести многоквартирных домов, отметили в профильном министерстве."На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов по Амурской области числятся два объекта. Они уже реализованы в ходе конкурсного производства, большинство дольщиков получили компенсационные выплаты, невосстановленными остались права 62 граждан. Все эти граждане выбрали меру поддержки – предоставление жилья от застройщика в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта "Современник", - пояснил Сибиряков.Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя строительство двух многоквартирных домов. Строительство первого литера по масштабному инвестпроекту стартовало в апреле 2021 года. Он реализуется по закону Амурской области №204-03, который был принят совместно с прокуратурой региона с целью восстановления прав обманутых дольщиков.Уточняется, что после предоставления всем обманутым дольщикам жилья, вопрос обеспечения мерой поддержки будет полностью решен. В декабре 18 из них получат квартиры, до конца 2023 года в новое жилье переедут оставшиеся 44 человека.

https://realty.ria.ru/20221125/dolschiki-1834129329.html

https://ria.ru/20220727/priamure-1805273837.html

https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, василий орлов (губернатор), жилье