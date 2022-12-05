Рейтинг@Mail.ru
Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html
Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор
Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор - РИА Новости, 05.12.2022
Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор
Все дома дольщиков в Амурской области строятся по графику, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:09
2022-12-05T13:29
общество
василий орлов (губернатор)
жилье
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698106_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_5fd23a272b7a37ba88c221e2abb75e05.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Все дома дольщиков в Амурской области строятся по графику, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным областного правительства, в регионе 17 организаций-застройщиков осуществляют свою деятельность с привлечением средств жителей."В области 27% от общего количества строящихся жилых домов компании возводят за счет дольщиков. Все 36 домов строятся в графике. Денежные средства находятся в кредитных организациях на открытых застройщиками эскроу-счетах, что обеспечивает 100% защиту вложений людей", - цитирует Орлова его пресс-служба.Губернатор отметил, что для того, чтобы стимулировать застройщиков перейти на работу с эскроу-счетами и привлечь проектное финансирование от банков, власти региона с 2021 года предоставляют субсидию застройщикам. Эти средства компании направляют на возмещение части процентной ставки по кредитам, которые они взяли в банках на строительство домов. "Долевое строительство у нас на особом контроле, нельзя допустить, чтобы в регионе появились новые "обманутые" дольщики", - заявил глава региона.В 2018 году в федеральное законодательство о долевом строительстве были внесены новые требования для застройщиков жилья, в том числе условия, при которых денежные средства граждан должны поступать на эскроу-счета. По данным министра строительства и архитектуры области Николая Сибирякова, отрасль в регионе успешно адаптировалась к новым условиям. Этому способствовало регулярное проведение областным минстроем разъясняющих семинаров, в том числе с привлечением кредитных организаций, уточнил он. Так, с 2020 года число застройщиков, привлекающих деньги людей с использованием эскроу-счетов, планомерно увеличивается.На территории страны резко выросло число проблемных объектов в период с 2013 по 2016 годы, как следствие появились обманутые дольщики. Правительством региона проведена значительная работа по восстановлению их прав - обеспечена достройка шести многоквартирных домов, отметили в профильном министерстве."На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов по Амурской области числятся два объекта. Они уже реализованы в ходе конкурсного производства, большинство дольщиков получили компенсационные выплаты, невосстановленными остались права 62 граждан. Все эти граждане выбрали меру поддержки – предоставление жилья от застройщика в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта "Современник", - пояснил Сибиряков.Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя строительство двух многоквартирных домов. Строительство первого литера по масштабному инвестпроекту стартовало в апреле 2021 года. Он реализуется по закону Амурской области №204-03, который был принят совместно с прокуратурой региона с целью восстановления прав обманутых дольщиков.Уточняется, что после предоставления всем обманутым дольщикам жилья, вопрос обеспечения мерой поддержки будет полностью решен. В декабре 18 из них получат квартиры, до конца 2023 года в новое жилье переедут оставшиеся 44 человека.
https://realty.ria.ru/20221125/dolschiki-1834129329.html
https://ria.ru/20220727/priamure-1805273837.html
https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698106_319:418:2492:2048_1920x0_80_0_0_d3f92d53ad08eb8ead564235ced8be18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), жилье
Общество, Василий Орлов (губернатор), Жилье, Амурская область
13:09 05.12.2022 (обновлено: 13:29 05.12.2022)
 
Все дома дольщиков в Приамурье строятся по графику, сообщил губернатор

Губернатор Орлов: все 36 домов дольщиков в Амурской области строятся по графику

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтроительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Строительство многоэтажных домов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Все дома дольщиков в Амурской области строятся по графику, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным областного правительства, в регионе 17 организаций-застройщиков осуществляют свою деятельность с привлечением средств жителей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:26
Китайскую стройкомпанию в Приамурье обвинили в махинации с дольщиками
"В области 27% от общего количества строящихся жилых домов компании возводят за счет дольщиков. Все 36 домов строятся в графике. Денежные средства находятся в кредитных организациях на открытых застройщиками эскроу-счетах, что обеспечивает 100% защиту вложений людей", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что для того, чтобы стимулировать застройщиков перейти на работу с эскроу-счетами и привлечь проектное финансирование от банков, власти региона с 2021 года предоставляют субсидию застройщикам. Эти средства компании направляют на возмещение части процентной ставки по кредитам, которые они взяли в банках на строительство домов. "Долевое строительство у нас на особом контроле, нельзя допустить, чтобы в регионе появились новые "обманутые" дольщики", - заявил глава региона.
В 2018 году в федеральное законодательство о долевом строительстве были внесены новые требования для застройщиков жилья, в том числе условия, при которых денежные средства граждан должны поступать на эскроу-счета. По данным министра строительства и архитектуры области Николая Сибирякова, отрасль в регионе успешно адаптировалась к новым условиям. Этому способствовало регулярное проведение областным минстроем разъясняющих семинаров, в том числе с привлечением кредитных организаций, уточнил он. Так, с 2020 года число застройщиков, привлекающих деньги людей с использованием эскроу-счетов, планомерно увеличивается.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:41Амурская область
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
На территории страны резко выросло число проблемных объектов в период с 2013 по 2016 годы, как следствие появились обманутые дольщики. Правительством региона проведена значительная работа по восстановлению их прав - обеспечена достройка шести многоквартирных домов, отметили в профильном министерстве.
"На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов по Амурской области числятся два объекта. Они уже реализованы в ходе конкурсного производства, большинство дольщиков получили компенсационные выплаты, невосстановленными остались права 62 граждан. Все эти граждане выбрали меру поддержки – предоставление жилья от застройщика в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта "Современник", - пояснил Сибиряков.
Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя строительство двух многоквартирных домов. Строительство первого литера по масштабному инвестпроекту стартовало в апреле 2021 года. Он реализуется по закону Амурской области №204-03, который был принят совместно с прокуратурой региона с целью восстановления прав обманутых дольщиков.
Уточняется, что после предоставления всем обманутым дольщикам жилья, вопрос обеспечения мерой поддержки будет полностью решен. В декабре 18 из них получат квартиры, до конца 2023 года в новое жилье переедут оставшиеся 44 человека.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа 2021, 11:23Амурская область
Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала