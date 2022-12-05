https://ria.ru/20221205/priamure-1836317787.html
В Приамурье определили зоны затоплений, где запретят строить жилье
В Приамурье определили зоны затоплений, где запретят строить жилье - РИА Новости, 05.12.2022
В Приамурье определили зоны затоплений, где запретят строить жилье
Зоны затопления в Приамурье внесут в Единый государственный реестр недвижимости, на этих территориях запретят строить дома и другие объекты без специальной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:48
2022-12-05T08:48
2022-12-05T08:48
общество
жилье
василий орлов (губернатор)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек – РИА Новости. Зоны затопления в Приамурье внесут в Единый государственный реестр недвижимости, на этих территориях запретят строить дома и другие объекты без специальной инженерной защиты от паводков, сообщает правительство Приамурья."Зоны затопления области будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости до конца декабря. За три года мы установили подтопляемые территории в 219 населенных пунктах. Опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. На этих территориях запрещено строить жилые дома и другие объекты без специальной инженерной защиты от паводков", - заявил губернатор региона Василий Орлов.После внесения зон в Единый государственный реестр недвижимости необходимо будет корректировать градостроительную документацию в муниципалитетах. Контроль за проводимой работой будет проводить областной Минстрой, уточнил Орлов.Работы по определению зон затопления проводились в Приамурье три года. В текущем году границы устанавливали на территории 20 муниципальных образований в 163 населенных пунктах.В настоящее время документы о выделении зон направлены на утверждение в Амурское бассейновое водное управление. После согласования данные передадут в Росреестр.
https://realty.ria.ru/20220815/mishustin-1809644299.html
https://realty.ria.ru/20221027/infrastruktura-1827100215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, василий орлов (губернатор), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Жилье, Василий Орлов (губернатор), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Приамурье определили зоны затоплений, где запретят строить жилье
Губернатор Орлов: зоны затопления Приамурья внесут в госреестр недвижимости до конца года