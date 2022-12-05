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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:14

2022-12-05T16:14

2022-12-05T16:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

ясиноватая

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 14.10 и 15.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь мин калибром 120 миллиметров, в 14.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.15 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

ясиноватая

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происшествия, донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, нато