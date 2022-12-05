Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.05 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.10 и 15.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь мин калибром 120 миллиметров, в 14.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.15 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.