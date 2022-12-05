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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T04:20
2022-12-05T04:20
2022-12-05T04:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.49 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска в 3.49 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка