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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка

Украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T04:20

2022-12-05T04:20

2022-12-05T04:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.49 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221204/dnr-1836277425.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк