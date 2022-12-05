https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836402137.html
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон - РИА Новости, 05.12.2022
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон
Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:56
2022-12-05T13:56
2022-12-05T13:57
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по ХМАО в понедельник.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме - по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Мужчина выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии."Проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон. Пройдут допросы и осмотры", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
13:56 05.12.2022 (обновлено: 13:57 05.12.2022)
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон
СК проверит компанию "АртСевер", где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске баллон