https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836402137.html

СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон

СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон - РИА Новости, 05.12.2022

СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон

Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:56

2022-12-05T13:56

2022-12-05T13:57

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по ХМАО в понедельник.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме - по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Мужчина выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии."Проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон. Пройдут допросы и осмотры", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске