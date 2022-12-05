Рейтинг@Mail.ru
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836402137.html
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон - РИА Новости, 05.12.2022
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон
Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:56
2022-12-05T13:57
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836326615_0:216:1275:933_1920x0_80_0_0_51b3d5216bbe2249a7959e469107f395.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по ХМАО в понедельник.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме - по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Мужчина выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии."Проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон. Пройдут допросы и осмотры", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836326615_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_597f5dbfadb60446d224ef5e0e5fc950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
13:56 05.12.2022 (обновлено: 13:57 05.12.2022)
 
СК выяснил, где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске газовый баллон

СК проверит компанию "АртСевер", где заправляли взорвавшийся в Нижневартовске баллон

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Следственные действия после ЧП в Нижневартовске проходят с участием руководства станции газового оборудования, где накануне заправляли баллон, взорвавшийся в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по ХМАО в понедельник.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме - по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Ранее в СУСК РИА Новости сообщили, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру. Мужчина выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон. Пройдут допросы и осмотры", - сказал собеседник агентства.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала