https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836339479.html
МЧС сообщило об угрозе новых обрушений в доме в Нижневартовске
МЧС сообщило об угрозе новых обрушений в доме в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
МЧС сообщило об угрозе новых обрушений в доме в Нижневартовске
Угроза новых обрушений сохраняется в жилом доме в Нижневартовске, где произошел хлопок газа, в разборе завалов, помимо спасателей, принимают участие инженеры и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:43
2022-12-05T10:43
2022-12-05T16:34
происшествия
жилье
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Угроза новых обрушений сохраняется в жилом доме в Нижневартовске, где произошел хлопок газа, в разборе завалов, помимо спасателей, принимают участие инженеры и проектировщики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."Пока ведутся аварийно-спасательные работы, по разбору завалов в том числе, угроза обрушения есть. Конструкция нарушена, состояние ее определить достоверно сейчас довольно сложно", — сказал собеседник агентства.По его словам, на месте ЧП, помимо спасателей и городских коммунальных служб, работают представители департамента строительства и строительных организаций, которые помогают определить структуру здания и оценить ее устойчивость и надежность."Все идет поэтапно, по кусочку разбирается с учетом данных, которые дают проектировщики, инженеры, — с чего начать, откуда вытаскивать, чтобы не нарушить остальное, чтобы сверху не засыпало", — пояснил представитель МЧС.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько жильцов могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
https://ria.ru/20221205/yaroslavl-1836331725.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
10:43 05.12.2022 (обновлено: 16:34 05.12.2022)
МЧС сообщило об угрозе новых обрушений в доме в Нижневартовске
МЧС: есть угроза новых обрушений в доме в Нижневартовске, где произошел хлопок газа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Угроза новых обрушений сохраняется в жилом доме в Нижневартовске, где произошел хлопок газа, в разборе завалов, помимо спасателей, принимают участие инженеры и проектировщики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Пока ведутся аварийно-спасательные работы, по разбору завалов в том числе, угроза обрушения есть. Конструкция нарушена, состояние ее определить достоверно сейчас довольно сложно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ЧП, помимо спасателей и городских коммунальных служб, работают представители департамента строительства и строительных организаций, которые помогают определить структуру здания и оценить ее устойчивость и надежность.
"Все идет поэтапно, по кусочку разбирается с учетом данных, которые дают проектировщики, инженеры, — с чего начать, откуда вытаскивать, чтобы не нарушить остальное, чтобы сверху не засыпало", — пояснил представитель МЧС.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько жильцов могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.