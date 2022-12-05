https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов под Москвой

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов под Москвой - РИА Новости, 05.12.2022

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов под Москвой

ФСБ России опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году, с которых фактически начинался сбор огромной... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T00:19

2022-12-05T00:19

2022-12-05T00:50

ссср

волоколамск

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году, с которых фактически начинался сбор огромной доказательной базы, легшей в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.Документы обнародованы по случаю отмечаемой в понедельник 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой.В период Московской битвы, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 27 октября 1941 года гитлеровские войска заняли Волоколамск, оккупация которого продлилась до 20 декабря 1941 года. На этой территории сотрудники НКВД СССР организовали партизанское движение. В частности, Волоколамский партизанский отряд с 20 ноября по 20 декабря 1941 года уничтожил мост, склад с боеприпасами, бронемашину, четыре автобуса с пехотой, три цистерны с горючим, 12 автомашин с военным грузом, много другой техники. Минируя дороги, устраивая засады, внезапно нападая на малочисленные гарнизоны врага, волоколамские партизаны уничтожили более 280 солдат и офицеров вермахта.После начала 5 декабря 1941 года контрнаступления Красной Армии под Москвой и освобождения оккупированных территорий Московской области перед сотрудниками органов безопасности поставили новую задачу — провести оперативно-следственную работу по выявлению агентуры немецко-фашистских спецслужб, пособников, карателей, а также задокументировать факты убийств, насилия и грабежей, совершенных оккупантами по отношению к мирному населению и военнопленным."Собранная и задокументированная информация о военных преступлениях немцев передавалась в Чрезвычайную государственную комиссию (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В дальнейшем информация была использована в обвинении главных военных преступников на Международном Военном трибунале в Нюрнберге", — отметили в Центре общественных связей ФСБ.В опубликованных сейчас документах приводились свидетельства зверств гитлеровцев в районе Волоколамска."Около 600 человек пленных красноармейцев были посажены немцами в городе Волоколамске в четырехэтажный дом, где в течении нескольких дней подвергались пыткам и издевательствам. После этого немцы подожгли дом, где находились пленные красноармейцы, а всех тех, кто пытался выпрыгнуть через окно — расстреливали", — на основании показаний очевидцев сообщал в докладной записке от 23 декабря 1941 года начальник Особого отдела НКВД (военная контрразведка) 16-й армии майор госбезопасности Василий Шилин.По его словам, в первые же дни взятия этого города немецкими войсками последние захватили восемь человек партизан, после чего повесили их и в течении двух месяцев не снимали с виселицы. Сняли их только с приходом советских частей, писал Шилин.Адресат спецсообщения, начальник военной контрразведки Западного фронта Александр Белянов в своей резолюции на документе поручил сотруднику Особого отдела НКВД фронта Абраму Гордону подобрать материалы о зверствах фашистов и составить записку начальнику советской военной контрразведки, заместителю наркома внутренних дел СССР Виктору Абакумову и Политуправлению фронта.В спецсообщении от 27 декабря 1941 года начальника Особого отдела НКВД 20-й армии майора госбезопасности Филиппа Агеенкова сообщалось о фактах зверских убийств мирных жителей оккупантами."Девятого декабря сего года в селе Ново-Рождественное Ново-Петровского района фашистские изверги расстреляли колхозника Иванова Антона только лишь за то, что последний отказался снять с себя валенки и отдать их немцам. 11 декабря сего года в селе Дельково этого же района немцами была арестована колхозная активистка Травникова Евдокия Алексеевна 55 лет и после зверских издевательств, раздев и разув ее, голой прогнали 10 километров по морозу, после чего расстреляли", — писал Агеенков.Озверевшие фашисты, чувствуя свое бессилие в борьбе с партизанами и боясь их, 12 декабря 1941 года в селе Тиликтино Ново-Петровского района арестовали 16 мужчин из числа мирного населения и повесили на площади, добавлял военный контрразведчик."Тринадцатого декабря сего года в деревне Холодный Овраг Нудольского сельсовета фашистами зверски замучены семь человек из числа местного актива", — сообщал Агеенков. Людям отрезали уши и носы, распарывали рот, выкалывали глаза, писал он.Всего Чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около четырех миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943-1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе.Примечательны биографии авторов обоих спецсообщений — Василия Шилина и Филиппа Агеенкова. Как следует из открытых источников, оба лично принимали участие в боях на полях Великой Отечественной войны и проявили в них мужество.Шилин, в частности, летом 1941 года во время Смоленского сражения пресек неразбериху, организовал оборону и восстановление Соловьевской переправы через Днепр. С середины июля того года она оказалась единственным местом, через которое шло материально-техническое обеспечение войск Западного фронта в районе Смоленска. В июле 1944 года заместитель начальника управления контрразведки СМЕРШ 2-го Прибалтийского фронта Шилин погиб на боевом посту.Агеенков, будучи уже начальником Особого отдела НКВД 5-й армии Западного фронта, участвовал в сражениях во время Ржевско-Сычевской наступательной операции. За время войны был дважды ранен. В 1944 году, возглавляя военную контрразведку 52-й армии 2-го Украинского фронта, организовал работу по выявлению и обезвреживанию боевиков из числа украинских националистов и польской "Армии Крайовой". В 1946 году генерал-майор госбезопасности Агеенков погиб при исполнении служебных обязанностей на Западной Украине.

https://ria.ru/20221129/terror-1834906211.html

https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830592087.html

https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html

https://ria.ru/20221121/ek-1833159818.html

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

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