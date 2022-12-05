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Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
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Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц
Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц
Новая стратегия национальной безопасности Германии будет принята с учетом "угроз, в первую очередь исходящих от России", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:39
2022-12-05T13:39
олаф шольц
россия
европа
германия
нато
в мире
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии будет принята с учетом "угроз, в первую очередь исходящих от России", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов."Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это", - отметил канцлер.Он уточнил, что в течение последних трех десятилетий решения, касающиеся безопасности Германии и оснащения бундесвера, принимались на фоне мирной Европы. "Теперь они будут ориентироваться на вопрос, с какими угрозами мы и наши союзники сталкиваемся в Европе, в первую очередь исходящими от России", - пояснил Шольц.Он добавил, что к таким угрозам могут относиться "потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара".В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20221205/sholts-1836376865.html
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836382928.html
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олаф шольц, россия, европа, германия, нато, в мире
Олаф Шольц, Россия, Европа, Германия, НАТО, В мире
13:39 05.12.2022
 
Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц

Шольц заявил, что новую стратегию нацбезопасности Германии примут с учетом угроз от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии будет принята с учетом "угроз, в первую очередь исходящих от России", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 12:42
Шольц обвинил Россию в имперском поведении
"Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это", - отметил канцлер.
Он уточнил, что в течение последних трех десятилетий решения, касающиеся безопасности Германии и оснащения бундесвера, принимались на фоне мирной Европы. "Теперь они будут ориентироваться на вопрос, с какими угрозами мы и наши союзники сталкиваемся в Европе, в первую очередь исходящими от России", - пояснил Шольц.
Он добавил, что к таким угрозам могут относиться "потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 13:02
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:24
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
 
Олаф ШольцРоссияЕвропаГерманияНАТОВ мире
 
 
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