Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России, заявил Шольц
Шольц заявил, что новую стратегию нацбезопасности Германии примут с учетом угроз от России
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии будет принята с учетом "угроз, в первую очередь исходящих от России", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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"Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это", - отметил канцлер.
Он уточнил, что в течение последних трех десятилетий решения, касающиеся безопасности Германии и оснащения бундесвера, принимались на фоне мирной Европы. "Теперь они будут ориентироваться на вопрос, с какими угрозами мы и наши союзники сталкиваемся в Европе, в первую очередь исходящими от России", - пояснил Шольц.
Он добавил, что к таким угрозам могут относиться "потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара".
В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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