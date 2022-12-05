https://ria.ru/20221205/moskva-1836340310.html
Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву
Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву - РИА Новости, 05.12.2022
Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:44
2022-12-05T10:44
2022-12-05T10:45
москва
германия
сергей собянин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на портале мэра и правительства столицы."В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага. Десятки лет отделяют нас от тех героических событий, а память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить в веках", - говорится в телеграмме мэра.Собянин отметил, что благодарность россиян ветеранам безмерна."Наследие победителей является крепким фундаментом развития страны, нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений", - добавил он.Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более семи миллионов человек. Пятого декабря 1941 года Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Немцы были отброшены на сотни километров от города. Битва за столицу стала стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20220930/bitva-1820319879.html
москва
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, германия, сергей собянин, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Москва, Германия, Сергей Собянин, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
10:44 05.12.2022 (обновлено: 10:45 05.12.2022)
Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву
Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В ходе священной войны с гитлеровской Германией
было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага. Десятки лет отделяют нас от тех героических событий, а память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить в веках", - говорится в телеграмме мэра.
Собянин отметил, что благодарность россиян ветеранам безмерна.
"Наследие победителей является крепким фундаментом развития страны, нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений", - добавил он.
Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более семи миллионов человек. Пятого декабря 1941 года Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Немцы были отброшены на сотни километров от города. Битва за столицу стала стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне.