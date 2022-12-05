https://ria.ru/20221205/moskva-1836340310.html

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву - РИА Новости, 05.12.2022

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве за Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:44

2022-12-05T10:44

2022-12-05T10:45

москва

германия

сергей собянин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на портале мэра и правительства столицы."В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага. Десятки лет отделяют нас от тех героических событий, а память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить в веках", - говорится в телеграмме мэра.Собянин отметил, что благодарность россиян ветеранам безмерна."Наследие победителей является крепким фундаментом развития страны, нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений", - добавил он.Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более семи миллионов человек. Пятого декабря 1941 года Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Немцы были отброшены на сотни километров от города. Битва за столицу стала стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220930/bitva-1820319879.html

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, германия, сергей собянин, общество, великая отечественная война (1941-1945)