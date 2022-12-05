https://ria.ru/20221205/mobilizatsiya-1836300103.html

Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации

Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 05.12.2022

Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:36

2022-12-05T02:36

2022-12-05T02:36

специальная военная операция на украине

андрей клишас

владимир путин

сергей шойгу

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", пишет в понедельник газета "Ведомости"."Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - отметил сенатор в интервью изданию.По данным газеты, Клишас допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", но не уточнил, о корректировке каких нормативных актов идет речь.Как пишет газета, сенатор считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для (сотрудников) чувствительных сфер" экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и госсектора.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.

https://ria.ru/20221203/mobilizatsiya-1836103961.html

https://ria.ru/20221130/gossluzhba-1835288920.html

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андрей клишас, владимир путин, сергей шойгу, россия, совет федерации рф