Рейтинг@Mail.ru
Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/mobilizatsiya-1836300103.html
Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации
Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 05.12.2022
Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации
Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:36
2022-12-05T02:36
специальная военная операция на украине
андрей клишас
владимир путин
сергей шойгу
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155077/63/1550776375_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_7fecc4d2dcc2ec9a7dd981f53552dd7d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", пишет в понедельник газета "Ведомости"."Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - отметил сенатор в интервью изданию.По данным газеты, Клишас допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", но не уточнил, о корректировке каких нормативных актов идет речь.Как пишет газета, сенатор считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для (сотрудников) чувствительных сфер" экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и госсектора.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
https://ria.ru/20221203/mobilizatsiya-1836103961.html
https://ria.ru/20221130/gossluzhba-1835288920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155077/63/1550776375_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_fa54c73f2e0c996c37575e09a3d369cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей клишас, владимир путин, сергей шойгу, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клишас, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Совет Федерации РФ
02:36 05.12.2022
 
Клишас не исключил ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", пишет в понедельник газета "Ведомости".
"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - отметил сенатор в интервью изданию.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 16:14
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
По данным газеты, Клишас допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", но не уточнил, о корректировке каких нормативных актов идет речь.
Как пишет газета, сенатор считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для (сотрудников) чувствительных сфер" экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и госсектора.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 14:42
Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлишасВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала