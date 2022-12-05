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Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны

Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022

Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны

Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:04

2022-12-05T20:04

2022-12-05T20:04

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий, заявили в Минобороны России.Как информирует Минобороны, около 15.00 по объектам на Украине был нанесен массированный удар."В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)