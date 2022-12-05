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Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны
Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:04
2022-12-05T20:04
2022-12-05T20:04
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий, заявили в Минобороны России.Как информирует Минобороны, около 15.00 по объектам на Украине был нанесен массированный удар."В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны
Минобороны: ракетный удар нарушил переброску ВСУ и иностранного оружия в зону боев