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Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/minoborony-1836515346.html
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны
Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:04
2022-12-05T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий, заявили в Минобороны России.Как информирует Минобороны, около 15.00 по объектам на Украине был нанесен массированный удар."В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
20:04 05.12.2022
 
Ракетный удар нарушил переброску ВСУ в зону боев, заявило Минобороны

Минобороны: ракетный удар нарушил переброску ВСУ и иностранного оружия в зону боев

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий, заявили в Минобороны России.
Как информирует Минобороны, около 15.00 по объектам на Украине был нанесен массированный удар.
"В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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