https://ria.ru/20221205/mchs-1836302698.html

Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T04:22

2022-12-05T04:22

2022-12-05T08:19

происшествия

александр куренков (мчс)

россия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.Министру доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ. Сейчас в них задействованы порядка 200 человек. Работы осложняются сильным морозом до минус 23 градусов и особенностями образовавшегося завала.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html

россия

нижневартовск

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происшествия, александр куренков (мчс), россия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске