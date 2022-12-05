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Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
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Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T04:22
2022-12-05T08:19
происшествия
александр куренков (мчс)
россия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.Министру доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ. Сейчас в них задействованы порядка 200 человек. Работы осложняются сильным морозом до минус 23 градусов и особенностями образовавшегося завала.
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россия
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происшествия, александр куренков (мчс), россия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Россия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
04:22 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
 
Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Глава МЧС России Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Министру доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ. Сейчас в них задействованы порядка 200 человек. Работы осложняются сильным морозом до минус 23 градусов и особенностями образовавшегося завала.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
02:55
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)РоссияНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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