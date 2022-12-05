https://ria.ru/20221205/lishenie-1836294633.html

Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки

Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки - РИА Новости, 05.12.2022

Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки

Существует множество оснований для аннулирования сделки по купле-продаже квартиры, в том числе ошибки при ее заключении, рассказала в беседе с агентством... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T03:20

2022-12-05T03:20

2022-12-05T03:20

общество

россия

жилье

елена кудерко

продажа

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Существует множество оснований для аннулирования сделки по купле-продаже квартиры, в том числе ошибки при ее заключении, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Так, например, суд признает покупку недействительной, если продавец признан недееспособным, даже при выяснении этого факта после подписания договора.Во-вторых, подчеркнула эксперт, основанием для аннулирования сделки считается продажа квартиры, нажитой в браке, без согласия супруга (супруги). Банкротство продавца также является основанием для лишения покупателя прав собственности.По словам Кудерко, деньги за жилье не вернут, даже если оплата совершалась с использованием материнского капитала. При этом расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.Юрист добавила, что для минимизации рисков следует тщательно проверять документы продавца, а также требовать отметить в договоре заверения на предмет отсутствия признаков банкротства.

https://ria.ru/20221204/dacha-1836158312.html

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общество, россия, жилье, елена кудерко, продажа