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Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки
Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки - РИА Новости, 05.12.2022
Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки
Существует множество оснований для аннулирования сделки по купле-продаже квартиры, в том числе ошибки при ее заключении, рассказала в беседе с агентством... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:20
2022-12-05T03:20
2022-12-05T03:20
общество
россия
жилье
елена кудерко
продажа
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Существует множество оснований для аннулирования сделки по купле-продаже квартиры, в том числе ошибки при ее заключении, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Так, например, суд признает покупку недействительной, если продавец признан недееспособным, даже при выяснении этого факта после подписания договора.Во-вторых, подчеркнула эксперт, основанием для аннулирования сделки считается продажа квартиры, нажитой в браке, без согласия супруга (супруги). Банкротство продавца также является основанием для лишения покупателя прав собственности.По словам Кудерко, деньги за жилье не вернут, даже если оплата совершалась с использованием материнского капитала. При этом расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.Юрист добавила, что для минимизации рисков следует тщательно проверять документы продавца, а также требовать отметить в договоре заверения на предмет отсутствия признаков банкротства.
https://ria.ru/20221204/dacha-1836158312.html
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общество, россия, жилье, елена кудерко, продажа
Общество, Россия, Жилье, Елена Кудерко, Продажа
Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки
Юрист Кудерко: можно лишиться купленной квартиры, если продавец признан недееспособным