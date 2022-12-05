https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836351785.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 13 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 13 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 13 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 91 случай COVID-19, госпитализировано 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:26
2022-12-05T11:26
2022-12-05T11:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 91 случай COVID-19, госпитализировано 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 91, госпитализировано 13 человек, выздоровело 97 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 188 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 13 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 91 новый случай COVID-19