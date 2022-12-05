https://ria.ru/20221205/kitay-1836360223.html
В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись
В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись - РИА Новости, 05.12.2022
В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись
Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:48
2022-12-05T11:48
2022-12-05T11:48
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР.В ходе переписи планируется исследовать "затраты-выпуск". Объектами переписи станут все без исключения действующие на территории Китая, занятые в промышленности и сфере услуг организации со статусом юридического лица, подчиненные им производственно-хозяйственные структуры, а также индивидуальные хозяйства.В уведомлении подчеркивается важность соблюдения качества данных, а также необходимость приложить усилия для обеспечения достоверности, точности, полноты и надежности данных переписи.
https://ria.ru/20221202/kitay-1835934402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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