https://ria.ru/20221205/kitay-1836360223.html

В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись

В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись - РИА Новости, 05.12.2022

В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись

Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:48

2022-12-05T11:48

2022-12-05T11:48

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР.В ходе переписи планируется исследовать "затраты-выпуск". Объектами переписи станут все без исключения действующие на территории Китая, занятые в промышленности и сфере услуг организации со статусом юридического лица, подчиненные им производственно-хозяйственные структуры, а также индивидуальные хозяйства.В уведомлении подчеркивается важность соблюдения качества данных, а также необходимость приложить усилия для обеспечения достоверности, точности, полноты и надежности данных переписи.

https://ria.ru/20221202/kitay-1835934402.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай