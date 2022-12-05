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В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись - РИА Новости, 05.12.2022
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В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись
В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись - РИА Новости, 05.12.2022
В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись
Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:48
2022-12-05T11:48
россия-китай: главное
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР.В ходе переписи планируется исследовать "затраты-выпуск". Объектами переписи станут все без исключения действующие на территории Китая, занятые в промышленности и сфере услуг организации со статусом юридического лица, подчиненные им производственно-хозяйственные структуры, а также индивидуальные хозяйства.В уведомлении подчеркивается важность соблюдения качества данных, а также необходимость приложить усилия для обеспечения достоверности, точности, полноты и надежности данных переписи.
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
11:48 05.12.2022
 

В Китае проведут пятую общенациональную экономическую перепись

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в медиабанкФабрика по производству традиционных лепешек в Урумчи
Фабрика по производству традиционных лепешек в Урумчи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2023 году проведет пятую по счету общенациональную экономическую перепись, говорится в уведомлении, обнародованном на днях Госсоветом КНР.
В ходе переписи планируется исследовать "затраты-выпуск". Объектами переписи станут все без исключения действующие на территории Китая, занятые в промышленности и сфере услуг организации со статусом юридического лица, подчиненные им производственно-хозяйственные структуры, а также индивидуальные хозяйства.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:43Россия-Китай: Главное
Операционный доход госпредприятий Китая вырос в январе-октябре на 8,9%
В уведомлении подчеркивается важность соблюдения качества данных, а также необходимость приложить усилия для обеспечения достоверности, точности, полноты и надежности данных переписи.
 
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