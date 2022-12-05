https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html

МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО

МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО - РИА Новости, 05.12.2022

МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО

Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:36

2022-12-05T14:36

2022-12-05T14:36

в мире

финляндия

швеция

нато

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто."Мы его не просим, ​​и никто нам его не предлагает", - сказал он. Трансляция брифинга велась интернет-ресурсами правительства.Министр отметил, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Альянса, но количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.Правительство Финляндии 5 декабря внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.Предполагается, что документ будет рассматриваться в парламенте несколько месяцев.Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221130/arktika-1835357734.html

https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html

финляндия

швеция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, швеция, нато, пекка хаависто