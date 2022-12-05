Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО
Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:36
2022-12-05T14:36
в мире
финляндия
швеция
нато
пекка хаависто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто."Мы его не просим, ​​и никто нам его не предлагает", - сказал он. Трансляция брифинга велась интернет-ресурсами правительства.Министр отметил, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Альянса, но количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.Правительство Финляндии 5 декабря внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.Предполагается, что документ будет рассматриваться в парламенте несколько месяцев.Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221130/arktika-1835357734.html
https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3cc476d5b37417f7fb9176494bd7032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, нато, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Пекка Хаависто
14:36 05.12.2022
 
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО

Глава МИД Хаависто: Финляндия не просит у НАТО ядерное оружие, альянс его не предлагает

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
"Мы его не просим, ​​и никто нам его не предлагает", - сказал он. Трансляция брифинга велась интернет-ресурсами правительства.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 17:16
МИД предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Министр отметил, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Альянса, но количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.
Правительство Финляндии 5 декабря внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.
Предполагается, что документ будет рассматриваться в парламенте несколько месяцев.
Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 09:33
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
 
В миреФинляндияШвецияНАТОПекка Хаависто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала