https://ria.ru/20221205/energopotreblenie-1836517240.html

"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья

"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья - РИА Новости, 05.12.2022

"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья

"Укрэнерго" из-за обстрелов энергетической инфраструктуры на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья, сообщила в понедельник глава... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:14

2022-12-05T20:14

2022-12-05T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

одесская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Укрэнерго" из-за обстрелов энергетической инфраструктуры на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Прикарпатьеоблэнерго" сообщает, что из-за массовых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры НЭК "Укрэнерго" экстренно снижает лимиты для Прикарпатья на треть: с 330 МВт до 214 МВт. В связи с этим дополнительно к графикам вынуждены отключить потребителей второй очереди полностью и часть первой очереди", - написала Онищук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836515892.html

https://ria.ru/20221205/obekt-1836512995.html

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в мире, денис шмыгаль, украина, одесская область, укрэнерго, вооруженные силы рф