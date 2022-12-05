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"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья
"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья - РИА Новости, 05.12.2022
"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья
"Укрэнерго" из-за обстрелов энергетической инфраструктуры на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья, сообщила в понедельник глава... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:14
2022-12-05T20:14
2022-12-05T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
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укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Укрэнерго" из-за обстрелов энергетической инфраструктуры на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Прикарпатьеоблэнерго" сообщает, что из-за массовых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры НЭК "Укрэнерго" экстренно снижает лимиты для Прикарпатья на треть: с 330 МВт до 214 МВт. В связи с этим дополнительно к графикам вынуждены отключить потребителей второй очереди полностью и часть первой очереди", - написала Онищук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836515892.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Одесская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
"Укрэнерго" на треть снизило лимиты энергопотребления для Прикарпатья
Глава администрации Онищук: лимиты энергопотребления для Прикарпатья снизили на треть