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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погиб ребенок

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погиб ребенок - РИА Новости, 05.12.2022

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погиб ребенок

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку доложить об обстоятельствах ДТП в краевой станице, в результате которого погибла 13-летняя... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:03

2022-12-05T22:03

2022-12-05T22:11

происшествия

александр бастрыкин

россия

краснодарский край

славянский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку доложить об обстоятельствах ДТП в краевой станице, в результате которого погибла 13-летняя девочка, а виновник аварии до сих пор не стал подозреваемым, сообщается в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что родители погибшей 13-летней жительницы станицы Петровской Славянского района Кубани опасаются, что виновник смерти их дочери избежит ответственности и просят Александра Бастрыкина обратить внимание на расследование обстоятельств смертельного ДТП. Уголовное дело находится в производстве органов полиции.В ведомстве сообщают, что 24 сентября 19-летний водитель ехал со скоростью более 100 километров в час по станице Петровской. Он насмерть сбил девочку на обочине полосы встречного движения. Родители ребенка утверждают, что виновнику ДТП до сих пор не придан статус подозреваемого, а потерпевшие ограничены в информации о ходе расследования.Инициирован вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей регионального СК России для дальнейшего расследования.Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о принятом решении по организации расследования.

https://ria.ru/20221202/rebenok-1835902089.html

россия

краснодарский край

славянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, славянский район, следственный комитет россии (ск рф)