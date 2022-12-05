22:03 05.12.2022 (обновлено: 22:11 05.12.2022)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погиб ребенок
Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погиб 13-летний ребенок
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин . Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку доложить об обстоятельствах ДТП в краевой станице, в результате которого погибла 13-летняя девочка, а виновник аварии до сих пор не стал подозреваемым, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что родители погибшей 13-летней жительницы станицы Петровской Славянского района Кубани опасаются, что виновник смерти их дочери избежит ответственности и просят Александра Бастрыкина обратить внимание на расследование обстоятельств смертельного ДТП. Уголовное дело находится в производстве органов полиции.
В ведомстве сообщают, что 24 сентября 19-летний водитель ехал со скоростью более 100 километров в час по станице Петровской. Он насмерть сбил девочку на обочине полосы встречного движения. Родители ребенка утверждают, что виновнику ДТП до сих пор не придан статус подозреваемого, а потерпевшие ограничены в информации о ходе расследования.
Инициирован вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей регионального СК России для дальнейшего расследования.
Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о принятом решении по организации расследования.