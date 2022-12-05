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МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий - РИА Новости, 05.12.2022
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МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий
МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий - РИА Новости, 05.12.2022
МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий
Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:29
2022-12-05T14:36
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
пакистан
кабул (город)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение боевиков на посольство Пакистана.В пятницу источник сообщил РИА Новости, что неизвестные напали на пакистанское посольство в Кабуле. По его словам, атаку на дипмиссию совершили несколько человек. Сейчас ситуация находится под контролем. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что при нападении пострадал охранник посольства.По ее оценке, данное происшествие, как и сентябрьская атака смертника против посольства России, "указывает на необходимость принятия Кабулом дополнительных усилий по противодействию террористической угрозе, обеспечению дополнительного уровня безопасности действующих в стране дипломатических миссий".
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россия
афганистан
пакистан
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россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, пакистан, кабул (город)
Россия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Афганистан, Пакистан, Кабул (город)
14:29 05.12.2022 (обновлено: 14:36 05.12.2022)
 
МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий

Захарова призвала Кабул принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение боевиков на посольство Пакистана.
В пятницу источник сообщил РИА Новости, что неизвестные напали на пакистанское посольство в Кабуле. По его словам, атаку на дипмиссию совершили несколько человек. Сейчас ситуация находится под контролем. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что при нападении пострадал охранник посольства.
"Решительно осуждаем совершенное 2 декабря нападение на руководителя Посольства Исламской Республики Пакистан в Афганистане, в результате которого тяжелое ранение получил его охранник... Призываем афганские власти провести тщательное расследование этого преступления, найти и наказать организаторов и исполнителей теракта", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее оценке, данное происшествие, как и сентябрьская атака смертника против посольства России, "указывает на необходимость принятия Кабулом дополнительных усилий по противодействию террористической угрозе, обеспечению дополнительного уровня безопасности действующих в стране дипломатических миссий".
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РоссияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанПакистанКабул (город)
 
 
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