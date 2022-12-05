https://ria.ru/20221205/dipmissii-1836412707.html

МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий

МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий - РИА Новости, 05.12.2022

МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий

Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:29

2022-12-05T14:29

2022-12-05T14:36

россия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

пакистан

кабул (город)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение боевиков на посольство Пакистана.В пятницу источник сообщил РИА Новости, что неизвестные напали на пакистанское посольство в Кабуле. По его словам, атаку на дипмиссию совершили несколько человек. Сейчас ситуация находится под контролем. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что при нападении пострадал охранник посольства.По ее оценке, данное происшествие, как и сентябрьская атака смертника против посольства России, "указывает на необходимость принятия Кабулом дополнительных усилий по противодействию террористической угрозе, обеспечению дополнительного уровня безопасности действующих в стране дипломатических миссий".

https://ria.ru/20220914/nagrada-1816838688.html

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афганистан

пакистан

кабул (город)

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Кирилл Волков

россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, пакистан, кабул (город)