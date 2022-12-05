14:29 05.12.2022 (обновлено: 14:36 05.12.2022)
МИД России призвал Кабул принять дополнительные меры по охране дипмиссий
Захарова призвала Кабул принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабулу необходимо принять дополнительные усилия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дипломатических миссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение боевиков на посольство Пакистана.
В пятницу источник сообщил РИА Новости, что неизвестные напали на пакистанское посольство в Кабуле. По его словам, атаку на дипмиссию совершили несколько человек. Сейчас ситуация находится под контролем. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что при нападении пострадал охранник посольства.
"Решительно осуждаем совершенное 2 декабря нападение на руководителя Посольства Исламской Республики Пакистан в Афганистане, в результате которого тяжелое ранение получил его охранник... Призываем афганские власти провести тщательное расследование этого преступления, найти и наказать организаторов и исполнителей теракта", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее оценке, данное происшествие, как и сентябрьская атака смертника против посольства России, "указывает на необходимость принятия Кабулом дополнительных усилий по противодействию террористической угрозе, обеспечению дополнительного уровня безопасности действующих в стране дипломатических миссий".
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