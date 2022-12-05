https://ria.ru/20221205/covid19-1836350557.html

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 958, госпитализированы 170 человек, выздоровели 932 человека, 15 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1136 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 262 674 случаев коронавируса, выздоровели 3 069 287 человек, умер 47 064 человек.

https://ria.ru/20220930/khosta-1820408554.html

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2022

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здоровье - общество, москва