https://ria.ru/20221205/covid19-1836350557.html
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 958, госпитализированы 170 человек, выздоровели 932 человека, 15 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1136 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 262 674 случаев коронавируса, выздоровели 3 069 287 человек, умер 47 064 человек.
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здоровье - общество, москва
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявили 958 случаев COVID-19, скончались 15 человек
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 958, госпитализированы 170 человек, выздоровели 932 человека, 15 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1136 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 262 674 случаев коронавируса, выздоровели 3 069 287 человек, умер 47 064 человек.