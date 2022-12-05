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В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 958, госпитализированы 170 человек, выздоровели 932 человека, 15 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1136 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 262 674 случаев коронавируса, выздоровели 3 069 287 человек, умер 47 064 человек.
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здоровье - общество, москва
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва
11:20 05.12.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявили 958 случаев COVID-19, скончались 15 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 958 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 958, госпитализированы 170 человек, выздоровели 932 человека, 15 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1136 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 262 674 случаев коронавируса, выздоровели 3 069 287 человек, умер 47 064 человек.
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