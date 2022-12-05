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"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно" - РИА Новости, 05.12.2022
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"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно" - РИА Новости, 05.12.2022
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"
ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно",... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:41
2022-12-05T16:41
экономика
россия
российский аукционный дом
черкизово (группа)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", следует из материалов "Российского аукционного дома"."Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей", - говорится в документации. К аукциону было допущено два участника.На аукцион, который проводился 5 декабря, было выставлено 100% уставного капитала торгового дома "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское зерно" и ООО "Башкирское зерно+", акции АО "Турбаслинские бройлеры" и права требования к ним, ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", а также акции АО "Птицефабрика "Башкирская" с правами требования к ним.Все активы входили в состав ГК "Русское зерно", которая в марте 2019 года перешла под контроль банка "Траст" в результате присоединения к нему "Рост-банка". Договор купли-продажи должен быть заключен в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, следует из документов аукциона.Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.
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экономика, россия, российский аукционный дом, черкизово (группа)
Экономика, Россия, Российский аукционный дом, Черкизово (группа)
16:41 05.12.2022
 
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"

ООО "АПК "Михайловский" приобрело предприятия ГК "Русское зерно" за 6,37 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", следует из материалов "Российского аукционного дома".
"Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей", - говорится в документации. К аукциону было допущено два участника.
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На аукцион, который проводился 5 декабря, было выставлено 100% уставного капитала торгового дома "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское зерно" и ООО "Башкирское зерно+", акции АО "Турбаслинские бройлеры" и права требования к ним, ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", а также акции АО "Птицефабрика "Башкирская" с правами требования к ним.
Все активы входили в состав ГК "Русское зерно", которая в марте 2019 года перешла под контроль банка "Траст" в результате присоединения к нему "Рост-банка". Договор купли-продажи должен быть заключен в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, следует из документов аукциона.
Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.
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