https://ria.ru/20221205/cherkizovo-1836458487.html

"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"

"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно" - РИА Новости, 05.12.2022

"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"

ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно",... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:41

2022-12-05T16:41

2022-12-05T16:41

экономика

россия

российский аукционный дом

черкизово (группа)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", следует из материалов "Российского аукционного дома"."Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей", - говорится в документации. К аукциону было допущено два участника.На аукцион, который проводился 5 декабря, было выставлено 100% уставного капитала торгового дома "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское зерно" и ООО "Башкирское зерно+", акции АО "Турбаслинские бройлеры" и права требования к ним, ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", а также акции АО "Птицефабрика "Башкирская" с правами требования к ним.Все активы входили в состав ГК "Русское зерно", которая в марте 2019 года перешла под контроль банка "Траст" в результате присоединения к нему "Рост-банка". Договор купли-продажи должен быть заключен в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, следует из документов аукциона.Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, российский аукционный дом, черкизово (группа)