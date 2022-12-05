https://ria.ru/20221205/cherkizovo-1836458487.html
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно" - РИА Новости, 05.12.2022
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"
ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно",... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:41
2022-12-05T16:41
2022-12-05T16:41
экономика
россия
российский аукционный дом
черкизово (группа)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", следует из материалов "Российского аукционного дома"."Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей", - говорится в документации. К аукциону было допущено два участника.На аукцион, который проводился 5 декабря, было выставлено 100% уставного капитала торгового дома "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское зерно" и ООО "Башкирское зерно+", акции АО "Турбаслинские бройлеры" и права требования к ним, ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", а также акции АО "Птицефабрика "Башкирская" с правами требования к ним.Все активы входили в состав ГК "Русское зерно", которая в марте 2019 года перешла под контроль банка "Траст" в результате присоединения к нему "Рост-банка". Договор купли-продажи должен быть заключен в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, следует из документов аукциона.Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский аукционный дом, черкизово (группа)
Экономика, Россия, Российский аукционный дом, Черкизово (группа)
"Черкизово" приобрела предприятия группы компаний "Русское зерно"
ООО "АПК "Михайловский" приобрело предприятия ГК "Русское зерно" за 6,37 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", следует из материалов "Российского аукционного дома
".
"Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей", - говорится в документации. К аукциону было допущено два участника.
На аукцион, который проводился 5 декабря, было выставлено 100% уставного капитала торгового дома "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское зерно" и ООО "Башкирское зерно+", акции АО "Турбаслинские бройлеры" и права требования к ним, ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", а также акции АО "Птицефабрика "Башкирская" с правами требования к ним.
Все активы входили в состав ГК "Русское зерно", которая в марте 2019 года перешла под контроль банка "Траст" в результате присоединения к нему "Рост-банка". Договор купли-продажи должен быть заключен в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, следует из документов аукциона.
Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ
производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.