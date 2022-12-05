https://ria.ru/20221205/bilayn-1836345346.html
Билайн: более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы
Билайн: более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы - РИА Новости, 05.12.2022
Билайн: более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы
Более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы, сообщает пресс-служба мобильного оператора билайн, проанализировавшего предпочтения абонентов с... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:23
2022-12-05T11:23
2022-12-05T11:23
россия
билайн
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы, сообщает пресс-служба мобильного оператора билайн, проанализировавшего предпочтения абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы".Исследование было проведено в десяти российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов – одна тысяча человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. "Тренд на "удаленку" не сбавляет обороты: порядка 51% респондентов либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность. При этом 41% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн", - говорится в пресс-релизе.По данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве – 22%, а самый низкий – во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В остальных городах, где был проведен опрос, эта доля колеблется от 12% (Ярославль) до 20% (Уфа). Больше остальных работают или хотели бы работать из дома люди в возрасте от 25 до 34 лет. В то же время 46% участников опроса признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что "удаленки" у них нет."Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (54% против 39% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (49% против 34% соответственно)", - отмечается в исследовании.Практически каждый второй респондент, поддерживающий "удаленку", среди главных ее преимуществ назвал возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы, экономию времени и денег на проезд, гибкий индивидуальный график работы.Главенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет – этот фактор важен для 72%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы. Последние несколько лет оператор наращивает темпы развития сети. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G в стране выросла почти в 3 раза.Наиболее частой причиной неприятия "удаленки" респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (48%).В пресс-служба напомнили, что сам билайн практикует режим дистанционной работы более 6 лет.
https://ria.ru/20221118/bilayn-1832450369.html
https://ria.ru/20221117/bilayn-1831977973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы, сообщает пресс-служба мобильного оператора билайн, проанализировавшего предпочтения абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы".
Исследование было проведено в десяти российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов – одна тысяча человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. "Тренд на "удаленку" не сбавляет обороты: порядка 51% респондентов либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность. При этом 41% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн", - говорится в пресс-релизе.
По данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве – 22%, а самый низкий – во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В остальных городах, где был проведен опрос, эта доля колеблется от 12% (Ярославль) до 20% (Уфа). Больше остальных работают или хотели бы работать из дома люди в возрасте от 25 до 34 лет. В то же время 46% участников опроса признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что "удаленки" у них нет.
"Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (54% против 39% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (49% против 34% соответственно)", - отмечается в исследовании.
Практически каждый второй респондент, поддерживающий "удаленку", среди главных ее преимуществ назвал возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы, экономию времени и денег на проезд, гибкий индивидуальный график работы.
Главенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет – этот фактор важен для 72%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна
, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы. Последние несколько лет оператор наращивает темпы развития сети. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G в стране выросла почти в 3 раза.
Наиболее частой причиной неприятия "удаленки" респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (48%).
В пресс-служба напомнили, что сам билайн практикует режим дистанционной работы более 6 лет.