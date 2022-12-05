https://ria.ru/20221205/arkhangelsk-1836425009.html

Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО

Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО

Власти Архангельской области окажут поддержку семье, где после гибели супруга, участвовавшего в специальной военной операции, родился второй ребенок, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:56

2022-12-05T14:56

2022-12-05T14:56

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

донбасс

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области окажут поддержку семье, где после гибели супруга, участвовавшего в специальной военной операции, родился второй ребенок, сообщила пресс-служба регионального правительства.Профессиональный военный Андрей Чушков в мае погиб в Донбассе. Когда он отправился в свою последнюю командировку, супруга узнала, что в их семье появится второй ребенок. Сам Чушков не дожил до этого события, а его жену Веру и новорожденную дочь Алену при выписке из перинатального центра Архангельской области встретили спикер областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский.Андрей Чушков родился и вырос в поселке Рочегда Виноградовского округа. Свой первый контракт о службе в Вооруженных силах РФ подписал в 2011 году. Служил на Черноморском флоте, выполнял спецзадания в Сирии. С первых дней участвовал в специальной военной операции, героически погиб в бою в мае этого года. Посмертно награжден орденом Мужества.Для вдовы военного Веры Чушковой дочь Алена – долгожданный второй ребенок. Старшему сыну Данилу уже 14 лет. Последние 10 лет семья Чушковых жила в Севастополе. Сейчас вернулись на малую родину в поселок Рочегда."В апреле этого года, когда он (Андрей) поехал в свою, как оказалось, последнюю командировку, узнали, что ждем ребенка. Уже тогда знали, что будет девочка. Имя выбирали тоже вместе. Быть супругой военного – это отдельная профессия. О том, что может случиться всякое, жена военного не говорит, но думает всегда", - приводятся в сообщении слова Веры Чушковой.Власти региона пообещали, что семья героя не останется без внимания. При необходимости ей будет оказана всесторонняя помощь. Перед выпиской мамы и дочки Герштанский и Прокопьева заехали навестить их и вручить от имени губернатора Александра Цыбульского подарки для новорожденной."Все, что нужно на первое время, – в наборе новорожденному, который в Архангельской области получает каждая семья, где на свет появился малыш. Кроме того, среди подарков – принадлежности, которые в семье еще не успели купить: стульчик для кормления и коляска. И, конечно, букет цветов для мамы маленькой северянки", - рассказали в правительстве.Как заверили представители исполнительной и законодательной власти региона, семье Чушковых и в дальнейшем будет оказываться вся необходимая поддержка. Для этого в Архангельской области продолжает работать штаб поддержки военнослужащих и их семей при губернаторском центре "Вместе мы сильнее".А уже в ближайшее время в Виноградовском округе в память о земляке на здании Рочегодской школы установят мемориальную доску с описанием подвига героя, а школе будет присвоено имя Андрея Чушкова.

https://ria.ru/20221205/mchs-1836417723.html

https://ria.ru/20221201/derevya-1835575459.html

https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html

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александр цыбульский, архангельская область, донбасс, россия