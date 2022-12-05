https://ria.ru/20221205/arkhangelsk-1836425009.html
Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО
Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО
Власти Архангельской области окажут поддержку семье, где после гибели супруга, участвовавшего в специальной военной операции, родился второй ребенок, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:56
2022-12-05T14:56
2022-12-05T14:56
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области окажут поддержку семье, где после гибели супруга, участвовавшего в специальной военной операции, родился второй ребенок, сообщила пресс-служба регионального правительства.Профессиональный военный Андрей Чушков в мае погиб в Донбассе. Когда он отправился в свою последнюю командировку, супруга узнала, что в их семье появится второй ребенок. Сам Чушков не дожил до этого события, а его жену Веру и новорожденную дочь Алену при выписке из перинатального центра Архангельской области встретили спикер областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский.Андрей Чушков родился и вырос в поселке Рочегда Виноградовского округа. Свой первый контракт о службе в Вооруженных силах РФ подписал в 2011 году. Служил на Черноморском флоте, выполнял спецзадания в Сирии. С первых дней участвовал в специальной военной операции, героически погиб в бою в мае этого года. Посмертно награжден орденом Мужества.Для вдовы военного Веры Чушковой дочь Алена – долгожданный второй ребенок. Старшему сыну Данилу уже 14 лет. Последние 10 лет семья Чушковых жила в Севастополе. Сейчас вернулись на малую родину в поселок Рочегда."В апреле этого года, когда он (Андрей) поехал в свою, как оказалось, последнюю командировку, узнали, что ждем ребенка. Уже тогда знали, что будет девочка. Имя выбирали тоже вместе. Быть супругой военного – это отдельная профессия. О том, что может случиться всякое, жена военного не говорит, но думает всегда", - приводятся в сообщении слова Веры Чушковой.Власти региона пообещали, что семья героя не останется без внимания. При необходимости ей будет оказана всесторонняя помощь. Перед выпиской мамы и дочки Герштанский и Прокопьева заехали навестить их и вручить от имени губернатора Александра Цыбульского подарки для новорожденной."Все, что нужно на первое время, – в наборе новорожденному, который в Архангельской области получает каждая семья, где на свет появился малыш. Кроме того, среди подарков – принадлежности, которые в семье еще не успели купить: стульчик для кормления и коляска. И, конечно, букет цветов для мамы маленькой северянки", - рассказали в правительстве.Как заверили представители исполнительной и законодательной власти региона, семье Чушковых и в дальнейшем будет оказываться вся необходимая поддержка. Для этого в Архангельской области продолжает работать штаб поддержки военнослужащих и их семей при губернаторском центре "Вместе мы сильнее".А уже в ближайшее время в Виноградовском округе в память о земляке на здании Рочегодской школы установят мемориальную доску с описанием подвига героя, а школе будет присвоено имя Андрея Чушкова.
https://ria.ru/20221205/mchs-1836417723.html
https://ria.ru/20221201/derevya-1835575459.html
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александр цыбульский, архангельская область, донбасс, россия
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Донбасс, Россия
Власти Архангельской области помогут семье погибшего участника СВО
Правительство Архангельской области окажет поддержку семье погибшего участника СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости.
Власти Архангельской области окажут поддержку семье, где после гибели супруга, участвовавшего в специальной военной операции, родился второй ребенок, сообщила пресс-служба
регионального правительства.
Профессиональный военный Андрей Чушков в мае погиб в Донбассе
. Когда он отправился в свою последнюю командировку, супруга узнала, что в их семье появится второй ребенок. Сам Чушков не дожил до этого события, а его жену Веру и новорожденную дочь Алену при выписке из перинатального центра Архангельской области встретили спикер областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский.
Андрей Чушков родился и вырос в поселке Рочегда Виноградовского округа. Свой первый контракт о службе в Вооруженных силах РФ
подписал в 2011 году. Служил на Черноморском флоте, выполнял спецзадания в Сирии
. С первых дней участвовал в специальной военной операции, героически погиб в бою в мае этого года. Посмертно награжден орденом Мужества.
Для вдовы военного Веры Чушковой дочь Алена – долгожданный второй ребенок. Старшему сыну Данилу уже 14 лет. Последние 10 лет семья Чушковых жила в Севастополе
. Сейчас вернулись на малую родину в поселок Рочегда.
"В апреле этого года, когда он (Андрей) поехал в свою, как оказалось, последнюю командировку, узнали, что ждем ребенка. Уже тогда знали, что будет девочка. Имя выбирали тоже вместе. Быть супругой военного – это отдельная профессия. О том, что может случиться всякое, жена военного не говорит, но думает всегда", - приводятся в сообщении слова Веры Чушковой.
Власти региона пообещали, что семья героя не останется без внимания. При необходимости ей будет оказана всесторонняя помощь. Перед выпиской мамы и дочки Герштанский и Прокопьева заехали навестить их и вручить от имени губернатора Александра Цыбульского
подарки для новорожденной.
"Все, что нужно на первое время, – в наборе новорожденному, который в Архангельской области получает каждая семья, где на свет появился малыш. Кроме того, среди подарков – принадлежности, которые в семье еще не успели купить: стульчик для кормления и коляска. И, конечно, букет цветов для мамы маленькой северянки", - рассказали в правительстве.
Как заверили представители исполнительной и законодательной власти региона, семье Чушковых и в дальнейшем будет оказываться вся необходимая поддержка. Для этого в Архангельской области продолжает работать штаб поддержки военнослужащих и их семей при губернаторском центре "Вместе мы сильнее".
А уже в ближайшее время в Виноградовском округе в память о земляке на здании Рочегодской школы установят мемориальную доску с описанием подвига героя, а школе будет присвоено имя Андрея Чушкова.