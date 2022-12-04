https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html

В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию

В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию - РИА Новости, 04.12.2022

В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию

Затяжной характер конфликта осложняет положение Владимира Зеленского, его поддержка на Западе начинает ослабевать, пишет обозреватель Хорди Кордоба в статье для РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:27

2022-12-04T17:27

2022-12-04T18:12

в мире

владимир путин

украина

россия

испания

евросоюз

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Затяжной характер конфликта осложняет положение Владимира Зеленского, его поддержка на Западе начинает ослабевать, пишет обозреватель Хорди Кордоба в статье для Rebelión."США и другие страны, включая Великобританию, до сих пор продолжают блокировать пути к любым переговорам, которые могли бы завершить конфликт, <...> хотя их безоговорочная поддержка Зеленского, похоже, начинает ослабевать", — отметил он.Только Соединенные Штаты, по мнению автора, извлекают выгоду из сложившейся ситуации, когда экономическая, энергетическая и военная зависимость ЕС от Вашингтона только возрастает.Нынешний кризис далек от урегулирования, а говорить о нейтральным статусе для Украины уже поздно, считает Кордоба. Эту страну нельзя принимать в НАТО, а территории, вошедшие в состав России, должны быть вынесены за рамки обсуждения, чтобы удовлетворить интересы Москвы, подытожил он.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

https://ria.ru/20221204/ssha-1836227279.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, испания, евросоюз, нато, владимир зеленский