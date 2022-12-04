https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html
В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию
В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию - РИА Новости, 04.12.2022
В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию
Затяжной характер конфликта осложняет положение Владимира Зеленского, его поддержка на Западе начинает ослабевать, пишет обозреватель Хорди Кордоба в статье для РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:27
2022-12-04T17:27
2022-12-04T18:12
в мире
владимир путин
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евросоюз
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Затяжной характер конфликта осложняет положение Владимира Зеленского, его поддержка на Западе начинает ослабевать, пишет обозреватель Хорди Кордоба в статье для Rebelión."США и другие страны, включая Великобританию, до сих пор продолжают блокировать пути к любым переговорам, которые могли бы завершить конфликт, <...> хотя их безоговорочная поддержка Зеленского, похоже, начинает ослабевать", — отметил он.Только Соединенные Штаты, по мнению автора, извлекают выгоду из сложившейся ситуации, когда экономическая, энергетическая и военная зависимость ЕС от Вашингтона только возрастает.Нынешний кризис далек от урегулирования, а говорить о нейтральным статусе для Украины уже поздно, считает Кордоба. Эту страну нельзя принимать в НАТО, а территории, вошедшие в состав России, должны быть вынесены за рамки обсуждения, чтобы удовлетворить интересы Москвы, подытожил он.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, испания, евросоюз, нато, владимир зеленский
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Испания, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
17:27 04.12.2022 (обновлено: 18:12 04.12.2022)
В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию
Rebelión: безоговорочная поддержка Зеленского со стороны западных стран стала ослабевать