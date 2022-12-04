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В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022
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В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме
В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022
В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме
Причиной хлопка в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:38
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происшествия
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Причиной хлопка в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов, сообщает пресс-служба мэрии.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, четыре человека пострадали, пять человек погибли, еще один человек числится пропавшим без вести."Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, нижневартовск
Происшествия, Жилье, Нижневартовск
19:38 04.12.2022 (обновлено: 19:43 04.12.2022)
 
В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме

Мэрия: причиной ЧП в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов

© фото очевидцаНа месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Причиной хлопка в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов, сообщает пресс-служба мэрии.
Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, четыре человека пострадали, пять человек погибли, еще один человек числится пропавшим без вести.
"Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЖильеНижневартовск
 
 
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