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В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме

В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022

В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме

Причиной хлопка в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:38

2022-12-04T19:38

2022-12-04T19:43

происшествия

жилье

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Причиной хлопка в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов, сообщает пресс-служба мэрии.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, четыре человека пострадали, пять человек погибли, еще один человек числится пропавшим без вести."Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов", - говорится в сообщении.

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, нижневартовск