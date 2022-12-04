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Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет - РИА Новости, 04.12.2022
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Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет
Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет - РИА Новости, 04.12.2022
Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет
Детей нет среди погибших в ЧП с газом в Нижневартовске (ХМАО), сообщила мэрия города. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:16
2022-12-04T19:16
происшествия
жилье
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Детей нет среди погибших в ЧП с газом в Нижневартовске (ХМАО), сообщила мэрия города."Среди погибших детей нет", - говорится в сообщении ведомства.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали. В МЧС РФ уточняли, что спасены были 10 человек, 52 человека эвакуировались самостоятельно.По данным МЧС РФ, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По информации мэрии Нижневартовска, после обрушения в многоэтажке заработал пункт временного размещения на базе 8-ой школы.В мэрии добавили, что "специалисты различных служб оказывают все необходимую помощь, в том числе психологическую".
https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836249754.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:16 04.12.2022
 
Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет

Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа в жилом доме детей нет

© фото очевидцаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Детей нет среди погибших в ЧП с газом в Нижневартовске (ХМАО), сообщила мэрия города.
"Среди погибших детей нет", - говорится в сообщении ведомства.
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
Вчера, 18:01
В Нижневартовске открыли пункт временного размещения после взрыва газа
Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали. В МЧС РФ уточняли, что спасены были 10 человек, 52 человека эвакуировались самостоятельно.
По данным МЧС РФ, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По информации мэрии Нижневартовска, после обрушения в многоэтажке заработал пункт временного размещения на базе 8-ой школы.
В мэрии добавили, что "специалисты различных служб оказывают все необходимую помощь, в том числе психологическую".
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияЖильеНижневартовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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