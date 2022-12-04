https://ria.ru/20221204/vzryv-1836259383.html

Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет

Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет - РИА Новости, 04.12.2022

Мэрия Нижневартовска уточнила, что среди погибших при взрыве газа детей нет

Детей нет среди погибших в ЧП с газом в Нижневартовске (ХМАО), сообщила мэрия города. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:16

2022-12-04T19:16

2022-12-04T19:16

происшествия

жилье

нижневартовск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Детей нет среди погибших в ЧП с газом в Нижневартовске (ХМАО), сообщила мэрия города."Среди погибших детей нет", - говорится в сообщении ведомства.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали. В МЧС РФ уточняли, что спасены были 10 человек, 52 человека эвакуировались самостоятельно.По данным МЧС РФ, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По информации мэрии Нижневартовска, после обрушения в многоэтажке заработал пункт временного размещения на базе 8-ой школы.В мэрии добавили, что "специалисты различных служб оказывают все необходимую помощь, в том числе психологическую".

https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836249754.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)