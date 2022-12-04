Глава Депздрава Югры вылетел в Нижневартовск после взрыва газа в жилом доме
Глава Депздрава Югры Добровольский и бригада врачей вылетели в Нижневартовск после ЧП
© фото очевидцаНа месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей вылетели в Нижневартовск (ХМАО) для помощи пострадавшим в ЧП в многоэтажке, где в воскресенье произошел взрыв бытового газа.
"По поручению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Натальи Владимировны вместе с бригадой врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог депздрава Югры Никитин Денис Юрьевич, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия", - пишет директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале.
По словам Добровольского, четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, трое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали. В МЧС РФ уточняли, что спасены были 10 человек, 52 человека эвакуировались самостоятельно.
По данным МЧС РФ, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
По информации мэрии Нижневартовска, после обрушения в многоэтажке заработал пункт временного размещения на базе 8-ой школы.
19 ноября, 08:48Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году