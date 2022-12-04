https://ria.ru/20221204/vzryv-1836256570.html

Глава Депздрава Югры вылетел в Нижневартовск после взрыва газа в жилом доме

Глава Депздрава Югры вылетел в Нижневартовск после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022

Глава Депздрава Югры вылетел в Нижневартовск после взрыва газа в жилом доме

Глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей вылетели в Нижневартовск (ХМАО) для помощи пострадавшим в ЧП в многоэтажке, где в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:58

2022-12-04T18:58

2022-12-04T18:58

происшествия

жилье

нижневартовск

россия

мир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей вылетели в Нижневартовск (ХМАО) для помощи пострадавшим в ЧП в многоэтажке, где в воскресенье произошел взрыв бытового газа.По словам Добровольского, четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, трое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали. В МЧС РФ уточняли, что спасены были 10 человек, 52 человека эвакуировались самостоятельно.По данным МЧС РФ, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.По информации мэрии Нижневартовска, после обрушения в многоэтажке заработал пункт временного размещения на базе 8-ой школы.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

россия

мир

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происшествия, жилье, нижневартовск, россия, мир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)