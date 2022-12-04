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При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека

При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2022

При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека

При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:12

2022-12-04T17:12

2022-12-04T20:12

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Число погибших выросло до четырех", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в мэрии города, количество пострадавших достигло десяти. Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 18:06 по местному времени. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. В МЧС отметили, что спасатели прибыли через четыре минуты после взрыва. Из дома спасли десять человек, 52 эвакуировались самостоятельно. Сейчас на месте работают 109 человек и 30 единиц техники.Мэр города Дмитрий Кощенко уточнил, что, по предварительной информации, в доме взорвался газовый баллон. Здание было не газифицировано.Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221204/pozhar-1836229777.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ