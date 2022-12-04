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При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2022
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При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека
При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2022
При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека
При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:12
2022-12-04T20:12
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Число погибших выросло до четырех", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в мэрии города, количество пострадавших достигло десяти. Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 18:06 по местному времени. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. В МЧС отметили, что спасатели прибыли через четыре минуты после взрыва. Из дома спасли десять человек, 52 эвакуировались самостоятельно. Сейчас на месте работают 109 человек и 30 единиц техники.Мэр города Дмитрий Кощенко уточнил, что, по предварительной информации, в доме взорвался газовый баллон. Здание было не газифицировано.Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
17:12 04.12.2022 (обновлено: 20:12 04.12.2022)
 
При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека

МЧС сообщило о гибели четырех человек после взрыва бытового газа в доме в Нижневартовске

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Число погибших выросло до четырех", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в мэрии города, количество пострадавших достигло десяти.
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 18:06 по местному времени. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.
В МЧС отметили, что спасатели прибыли через четыре минуты после взрыва. Из дома спасли десять человек, 52 эвакуировались самостоятельно. Сейчас на месте работают 109 человек и 30 единиц техники.
Мэр города Дмитрий Кощенко уточнил, что, по предварительной информации, в доме взорвался газовый баллон. Здание было не газифицировано.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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