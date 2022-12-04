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Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836275327.html
Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины
Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины - РИА Новости, 04.12.2022
Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины
Польша направляет своих военных для поддержки ВСУ, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны, заявил офицер разведки... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:41
2022-12-04T22:04
в мире
сергей нарышкин
польша
украина
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Польша направляет своих военных для поддержки ВСУ, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году", — пояснил он.По мнению Риттера, у польских войск нет опыта ведения военных действий, поэтому сейчас они фактически отправляют своих бойцов в ряды ВСУ, чтобы натренировать и обучить их воевать.Так, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, отметил офицер.В конце ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. Как пояснил глава СВР, в Польше уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь киевским властям, предоставление крова беженцам, а также недавний инцидент с падением ракет, который властям пришлось "проглотить" по совету США и европейских стран.При этом Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории, напомнив, что история "наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов".
https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html
польша
украина
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в мире, сергей нарышкин, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
В мире, Сергей Нарышкин, Польша, Украина, Варшава, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
20:41 04.12.2022 (обновлено: 22:04 04.12.2022)
 
Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины

Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Польша направляет своих военных для поддержки ВСУ, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году", — пояснил он.
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По мнению Риттера, у польских войск нет опыта ведения военных действий, поэтому сейчас они фактически отправляют своих бойцов в ряды ВСУ, чтобы натренировать и обучить их воевать.
Так, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, отметил офицер.
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В конце ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. Как пояснил глава СВР, в Польше уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь киевским властям, предоставление крова беженцам, а также недавний инцидент с падением ракет, который властям пришлось "проглотить" по совету США и европейских стран.
При этом Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории, напомнив, что история "наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов".
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В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей НарышкинПольшаУкраинаВаршаваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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