https://ria.ru/20221204/ukraina-1836187658.html

Эксперты видят будущее Украины лишь в союзе с Россией

Эксперты видят будущее Украины лишь в союзе с Россией - РИА Новости, 04.12.2022

Эксперты видят будущее Украины лишь в союзе с Россией

С момента своего формирования Украина всегда была зависимым, коллаборационистским образованием, ни одни властные элиты так и не смогли консолидировать и... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:25

2022-12-04T10:25

2022-12-04T10:25

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. С момента своего формирования Украина всегда была зависимым, коллаборационистским образованием, ни одни властные элиты так и не смогли консолидировать и объединить украинское общество, будущее Украины возможно лишь при совсем ином руководстве и только в союзе и конструктивном взаимодействии с Россией, считаю опрошенные РИА Новости эксперты в области политологии и истории.Четвертого декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР объявил о признании Народной Украинской Республики.Коллаборационизм и несостоятельностьЗаместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов напомнил, как строилась Украинская Народная Республика."Существовала она очень краткий период времени, но практически весь период своего существования фактически была коллаборационистским правительством, поддерживала немцев, немцы же ее потом ликвидировали, передав власть Скоропадскому, поддерживала поляков (известный пакт Пилсудского и Петлюры) и потом, когда существовало украинское правительство и изгнании, которое ведет свою родословную от Украинской Народной Республики, оно всегда было коллаборационистским", - рассказал эксперт.По его словам, украинское правительство в изгнании сначала поддерживало нацистскую Германию, а потом Соединенные Штаты."В 1992 году первый президент Украины Кравчук получил символы государственной власти от последнего президента Украинской Народной Республики в изгнании Плавьюка, который являлся коллаборационистом, бандеровцем, входил в организацию украинских националистов, возглавлял некоторые националистические структуры", - уточнил Шаповалов.По его словам, нынешняя украинская элита в самый момент своего создания, формирования украинской государственности в 1991-1992 годы привязала себя к этой истории предательства."Предательства, которое начинается с сотрудничества Украинской Народной Республики с Германией в период Первой мировой войны. Я думаю, что именно в этом и есть причина: фактически все время от первого дня существования Украинской Народной Республики это образование позиционировало себя в качестве "антироссии", стремилось противопоставить себя России и находило поддержку у тех или иных врагов нашего государства. К сожалению, то же самое происходит и сейчас", - сказал политолог.Похожую мысль высказал и кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин."Мне кажется, что ... украинское государство не до конца прошло процесс становления, формирования", - сказал он.Дело в том, отметил он, что в этой логике любое государство - это действительно некий проект, который реализуются в определённых политических интересах, и он не связан неразрывно с какими-то естественно существующими историческими обществами и всегда прежде всего преследует цель легитимизации власти, какой-то правящей группы."В этом смысле, что касается Украины, то я поддерживаю точку зрения, что процесс строительства нации, строительство государства Украины далёк от завершения", - подчеркнул Зорин.Он привел два аргумента пользу этой точки зрения. Первый состоит в том, что Украина не смогла выработать общую идентичность, консолидировать людей и сформировать такое однородное политическое пространство, заключил эксперт."Допустим, мы можем смотреть на то, как проходили в нулевые, в десятые годы на Украине выборы. Мы видим, что западные, восточные регионы Украины в общем-то представляли себя, представляли собой совершенно разные с точки зрения ценности политических, каких-то и идеологий общности", - говорит Зорин.Украина, на его взгляд, была изнутри расколота, была разной, и правящие элиты и до 2022 года не очень эффективно справлялись с задачами по консолидации украинского общества."И второй момент, который говорит о недостаточности, незавершённости процесса строительства гражданской нации в Украине, - это, конечно же, то, что правящий в Киеве режим, на мой взгляд, совершенно очевидно зависим и неполноценен и опирается в своей работе во многом на поддержку внешних сил и во многом даже управляется, координируется со стороны, ну, как сейчас принято говорить, коллективного Запада, который рассматривает киевских руководителей как своих младших партнёров и используют их как инструмент для реализации каких-то своих геополитических и внешнеполитических стратегий", - полагает Зорин.Он подчеркнул, что в этом смысле действительно считает, что Украина не прошла до конца тот сложный путь, чтобы можно было говорить о том, что это действительно полноценное самостоятельное государство, которое имеет будущее.Быть или не быть украинскому государству?"Конечно, возможность есть, все должен решить украинский народ, но очевидно, что будущее Украины только в союзе и конструктивном взаимодействии с Россией", - говорит Шаповалов.Он отметил, что необходимо быть реалистами и понимать, что Россия никуда не денется, не исчезнет, русские и украинцы - это один народ, одна культура, один язык, одна вера, одна история и одна география, естественно, и в этом смысле всяческие символические заявления о том, что Украина - это Европа, подразумевая под этим Евросоюз, они абсолютно бессмысленны и непродуктивны."Украина сможет быть нормально, позитивно развивающейся, иметь будущее только, если это будущее будет связано с Россией, в противном случае никакого позитивного будущего у Украины, конечно, не будет", - заключил Шаповалов.По словам Зорина, у украинского народа всегда есть шансы сохранить страну."Президенты приходят и уходят, а украинский народ, который действительно для российского народа является народом близкими, братскими, дружеским, я думаю, украинский народ будет жить долго и счастливо. Надеюсь, уже с другими руководителями", - сказал он.

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https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия, владимир шаповалов