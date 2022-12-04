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В Оренбурге при пожаре погибли четыре человека
В Оренбурге при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2022
В Оренбурге при пожаре погибли четыре человека
Пожар произошел в частном доме в Оренбурге, четыре человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:06
2022-12-04T06:06
2022-12-04T06:06
происшествия
оренбург
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Оренбурге, четыре человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области."Ночью 4 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице 374-й километр в городе Оренбурге. Было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы обнаружено четверо погибших", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают подразделения пожарной охраны, испытательная пожарная лаборатория, для оказания помощи привлечены психологи. Также к ликвидации последствий пожара от МЧС привлечено 27 человек и девять единиц техники.
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происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге при пожаре погибли четыре человека
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека