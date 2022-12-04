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Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату - РИА Новости, 04.12.2022
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Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату
Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату - РИА Новости, 04.12.2022
Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату
Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил в воскресенье лишенный мандата депутат Верховной рады Илья... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:23
2022-12-04T20:25
в мире
илья кива
львовская область
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил в воскресенье лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта", - написал Кива в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.На кадрах видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее на видео, кричат и аплодируют.Война с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Сейчас же украинские власти "борются" уже со всем русским.
https://ria.ru/20221201/demontazh-1835566706.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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в мире, илья кива, львовская область, украина, верховная рада украины
В мире, Илья Кива, Львовская область, Украина, Верховная Рада Украины
20:23 04.12.2022 (обновлено: 20:25 04.12.2022)
 
Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату

Экс-депутат Кива: в селе Романив Львовской области снесли памятник Советскому солдату

© @The_Kyva / TelegramСнос памятника Советскому солдату-освободителю во Львовской области на Украине. Кадр видео
Снос памятника Советскому солдату-освободителю во Львовской области на Украине. Кадр видео
© @The_Kyva / Telegram
Снос памятника Советскому солдату-освободителю во Львовской области на Украине. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил в воскресенье лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
"Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта", - написал Кива в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.
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На кадрах видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее на видео, кричат и аплодируют.
Война с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Сейчас же украинские власти "борются" уже со всем русским.
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В миреИлья КиваЛьвовская областьУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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