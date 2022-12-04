https://ria.ru/20221204/pamyatnik-1836269983.html

Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату

Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату - РИА Новости, 04.12.2022

Во Львовской области снесли памятник Советскому солдату

Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил в воскресенье лишенный мандата депутат Верховной рады Илья... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:23

2022-12-04T20:23

2022-12-04T20:25

в мире

илья кива

львовская область

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил в воскресенье лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта", - написал Кива в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.На кадрах видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее на видео, кричат и аплодируют.Война с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Сейчас же украинские власти "борются" уже со всем русским.

https://ria.ru/20221201/demontazh-1835566706.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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в мире, илья кива, львовская область, украина, верховная рада украины