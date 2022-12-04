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Маск провел опрос в Twitter о том, как решить судьбу Ассанжа и Сноудена

Маск провел опрос в Twitter о том, как решить судьбу Ассанжа и Сноудена - РИА Новости, 04.12.2022

Маск провел опрос в Twitter о том, как решить судьбу Ассанжа и Сноудена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте опрос, следует ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T05:53

2022-12-04T05:53

2022-12-04T06:23

в мире

эдвард сноуден

илон маск

джулиан ассанж

сша

великобритания

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте опрос, следует ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена."Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена?" - написал Маск.На вопрос можно ответить либо "да", либо "нет".Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство. В конце сентября 2022 года Сноуден получил российское гражданство.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html

https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

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в мире, эдвард сноуден, илон маск, джулиан ассанж, сша, великобритания, россия, европейский суд по правам человека (еспч)