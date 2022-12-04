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Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrel-1836253785.html
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:34
2022-12-04T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, как сообщил мэр Донецка, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена"."При обстреле Ворошиловского района пострадали 2 женщины, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками Ворошиловского района из РСЗО "Град" дважды за полчаса.
https://ria.ru/20221204/donetsk-1836248579.html
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:34 04.12.2022 (обновлено: 18:44 04.12.2022)
 
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты в квартире жилого дома, поврежденного в результате обстрелов со стороны ВСУ центрального Ворошиловского района Донецка
Фрагмент ракеты в квартире жилого дома, поврежденного в результате обстрелов со стороны ВСУ центрального Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты в квартире жилого дома, поврежденного в результате обстрелов со стороны ВСУ центрального Ворошиловского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кроме того, как сообщил мэр Донецка, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена".
Дыра в стене и проломленное стекло машины: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 17:50Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
"При обстреле Ворошиловского района пострадали 2 женщины, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками Ворошиловского района из РСЗО "Град" дважды за полчаса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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