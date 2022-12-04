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Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:34
2022-12-04T18:34
2022-12-04T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, как сообщил мэр Донецка, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена"."При обстреле Ворошиловского района пострадали 2 женщины, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками Ворошиловского района из РСЗО "Град" дважды за полчаса.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:34 04.12.2022 (обновлено: 18:44 04.12.2022)
Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин: две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками