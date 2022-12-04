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Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022

Две женщины пострадали при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:34

2022-12-04T18:34

2022-12-04T18:44

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, как сообщил мэр Донецка, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена"."При обстреле Ворошиловского района пострадали 2 женщины, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками Ворошиловского района из РСЗО "Град" дважды за полчаса.

https://ria.ru/20221204/donetsk-1836248579.html

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк