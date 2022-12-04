https://ria.ru/20221204/obschestvo-1836118185.html

Современный мир забыл, что у граждан есть не только права, но и обязанности

Современный мир забыл, что у граждан есть не только права, но и обязанности - РИА Новости, 04.12.2022

Современный мир забыл, что у граждан есть не только права, но и обязанности

Сначала о некоторых наблюдениях за друзьями и знакомыми: многие из них, конечно, знали, что люди в России и не только там — разные. Но не до такой же степени... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T08:00

2022-12-04T08:00

2022-12-04T08:12

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Сначала о некоторых наблюдениях за друзьями и знакомыми: многие из них, конечно, знали, что люди в России и не только там — разные. Но не до такой же степени разные, чтобы сбежать из собственной страны в военной ситуации. А иные из разных не сбежали, а остались — и вот множество этих самых друзей и знакомых не знает, как общаться с людьми в подобной ситуации. Вплоть до того, что от излишнего общения отказываются, как минимум чтобы не нарываться на неприятные неожиданности.Так ведь на эту тему есть хорошие параллели, со статистикой. Только не нашей, а американской. История такая: у них там на днях был семейный праздник, День благодарения, когда положено собираться за одним столом с близкими и родными. И по итогам этого праздника, в процессе анализа происходящего с обществом, возникла удивительная статистика. Начинающаяся с такой цифры: средний американец в этом году провел на 38% меньше времени с друзьями и родными, чем два года назад.Вы скажете, что так вели себя испугавшиеся коронавируса. А вот и нет, все не совсем так. Публикация в The Washington Post приводит графики, из которых видно: да, в последние два года налицо скачок вот этой социальной самоизоляции, но и до того кривые числа не желающих общаться друг с другом шли вверх и вверх. Между 2014 и 2019 годом от общения с друзьями и прочими отказалось больше людей, чем после 2019 года. А вот до 2014-го люди в стране жили примерно так же, как в 60-е и 70-е.А именно: к 2019 году средний американец проводил с друзьями только четыре часа в неделю, на 37% меньше, чем пять (или десять, или двадцать) лет до этого. Примерно то же с родственниками.Получается внезапно атомизировавшееся общество, где люди все меньше желают иметь дело друг с другом. Вообще-то это катастрофа. Которой нам точно не надо.Какие тому есть причины: если все еще говорить о США, то там их называют две. Первая — соцсети и прочие новые технологии, то есть олицетворение проблемы — это персонажи, уткнувшиеся в смартфоны, ушедшие в фантомный мир якобы близких им по духу. И вторая — "политическая поляризация" общества.То есть сегодня американцы уже очень хорошо поняли, что в любой момент и в любом месте могут столкнуться с вроде бы тоже американцами, но живущими в полностью иной системе ценностей. Республиканцы и демократы — это люди, не согласные друг с другом почти ни в чем. Общаться с такими "людьми наоборот" интересно в турпоездке, но не в своей стране, здесь это травмирует психику, которая у человека за последние несколько тысяч лет не сильно изменилась. И, чтобы поберечь себя, лучше вообще сократить общение, потому что совсем другие люди на твоей улице просто пугают.Вот тут мы и возвращаемся к неприятным открытиям уже для нашего общества. Да, убеганцев и их единомышленников не так много, но в больших городах и некоторых профессиях они заметны. И это как минимум неожиданно и неприятно.Но что уж тут такого нового, что в любом обществе всегда были и будут другие люди? Вообще-то, человечество давно выработало для таких ситуаций хорошие модели общения, которые всем понятны и никого не травмируют. И, в частности, те общества, которые считаются колыбелью демократии, выработали такую штуку, как гражданство.И кстати, еще раз возвращаясь к США — там именно институт гражданства находится под ударом. Демократы вот с того самого 2014 года (плюс-минус) начали активно проводить в жизнь идею, что все люди равны, что нелегально въехавшим в страну надо давать все права, включая право голоса на выборах. Что мы и видим сегодня, когда на недавних выборах в штатах у демократов голосовали толпы вчерашних и даже сегодняшних мигрантов, к ужасу тех, кто еще считает, что гражданство — это не совсем то, что возникает в момент нелегального пересечения границы.Так вот, в античном Риме или Афинах был институт гражданства, собственно, оттуда он в наш мир и пришел. Начинался он с обладания землей, которой было мало. И у граждан было множество прав — не только голосовать, но и, например, заключать торговые сделки, на которые у всех прочих, живущих в полисе, права не было. Торговать, допустим, хлебом, то есть стратегическим товаром. В общем, гражданином быть было хорошо.Но в момент возникновения военной опасности каждый гражданин был обязан защищать свой город по мере возможностей. В Афинах, например, были такие, что имели возможность снарядить тогдашний линкор — пентеконтер, корабль о пятидесяти веслах. Или человеку было по карману полное вооружение гоплита — тяжеловооруженного пешего воина. И еще была возможность постоянно тренироваться, чтобы быть способным нести эту тяжесть. А были и те, кто богатствами не располагал, поэтому брал дедушкин меч и щит и шел пешком в расположение воинской части. Статус гражданина вот это и означал, от прочих — и тем более живущих в полисе чужаков — ничего подобного не ожидалось.Что интересно, на протяжении почти двухсот лет существования классических, до Перикла, Афин граждан там было примерно одинаковое число — 14 тысяч, а еще в городе обитало тысяч двадцать или более того пришлых и прочих людей.История с гоплитами сильно напоминает о другом, более позднем сословии в той же цивилизации — дворянстве. Дворяне были далеко не обязательно богатыми, основную их массу поначалу составляли рядовые профессиональные военные, которых прочие жители поэтому обеспечивали всем необходимым. И логика тут была железная: а как иначе, если жить хочется?Но все вместе это значило, что общение разных жителей полиса и в целом общества строилось с учетом их разного статуса и разного вклада в общее выживание. То есть общение было сословным, а поэтому понятным. Это в бурную эпоху конца XVIII века сформировалась светлая идея, что все двуногие равны и любой обитатель местности ничем не отличается от прочих. Испытывается такая идея на практике всего-то двести с лишним лет (по сравнению с тысячелетиями до того). И вот в США, как видим, она довела до того, что все больше людей не знают, как и зачем им общаться друг с другом, да и у нас с этим появились сложности. Хотя общаться надо, активно и с уважением, без всякого страха и брезгливости, но и с учетом того, кто есть кто.Это мы тут, конечно, шутим. Хотя во всякой шутке…

https://ria.ru/20221124/prazdnik-1833302479.html

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

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сша, афины, россия, авторы