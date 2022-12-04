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В Госдуме оценили практику предоставления няни семьям мобилизованных - РИА Новости, 04.12.2022
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В Госдуме оценили практику предоставления няни семьям мобилизованных
В Госдуме оценили практику предоставления няни семьям мобилизованных - РИА Новости, 04.12.2022
В Госдуме оценили практику предоставления няни семьям мобилизованных
Практика предоставления няни семьям мобилизованных должна быть поддержана на федеральном уровне, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T01:18
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общество
анна кузнецова
владимир путин
сергей шойгу
россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Практика предоставления няни семьям мобилизованных должна быть поддержана на федеральном уровне, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Я считаю, это важная и полезная инициатива - предоставлять няню для семей мобилизованных и не только… Сегодняшнее время показывает, что эта инициатива становится еще более актуальна. Считаю, нужно как минимум тиражировать эту практику и предлагать меры по ее поддержке на федеральном уровне", - написала депутат в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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общество, анна кузнецова, владимир путин, сергей шойгу, россия, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ
01:18 04.12.2022 (обновлено: 01:19 04.12.2022)
 
В Госдуме оценили практику предоставления няни семьям мобилизованных

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: практика предоставления няни должна стать федеральной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Практика предоставления няни семьям мобилизованных должна быть поддержана на федеральном уровне, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Я считаю, это важная и полезная инициатива - предоставлять няню для семей мобилизованных и не только… Сегодняшнее время показывает, что эта инициатива становится еще более актуальна. Считаю, нужно как минимум тиражировать эту практику и предлагать меры по ее поддержке на федеральном уровне", - написала депутат в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
 
ОбществоАнна КузнецоваВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияГосдума РФ
 
 
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