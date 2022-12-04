https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836266032.html
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме
Телефон горячей линии открыт на базе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после обрушения в жилом доме в Нижневартовске,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:54
2022-12-04T19:54
2022-12-04T19:54
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Телефон горячей линии открыт на базе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после обрушения в жилом доме в Нижневартовске, сообщает пресс-служба главка по региону.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами."Для вопросов по ситуации, связанной с обрушением жилого дома в Нижневартовске, в Главном управлении МЧС России открыт телефон: +7 (3467) 397-777", - говорится в сообщении.Ранее мэрия сообщала, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме
МЧС открыло горячую линию по вопросам, связанным с обрушением жилого дома в Нижневартовске