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В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022
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В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме
Телефон горячей линии открыт на базе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после обрушения в жилом доме в Нижневартовске,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:54
2022-12-04T19:54
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Телефон горячей линии открыт на базе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после обрушения в жилом доме в Нижневартовске, сообщает пресс-служба главка по региону.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами."Для вопросов по ситуации, связанной с обрушением жилого дома в Нижневартовске, в Главном управлении МЧС России открыт телефон: +7 (3467) 397-777", - говорится в сообщении.Ранее мэрия сообщала, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
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происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:54 04.12.2022
 
В Нижневартовске открыли горячую линию после обрушения в жилом доме

МЧС открыло горячую линию по вопросам, связанным с обрушением жилого дома в Нижневартовске

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Телефон горячей линии открыт на базе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после обрушения в жилом доме в Нижневартовске, сообщает пресс-служба главка по региону.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами.
"Для вопросов по ситуации, связанной с обрушением жилого дома в Нижневартовске, в Главном управлении МЧС России открыт телефон: +7 (3467) 397-777", - говорится в сообщении.
Ранее мэрия сообщала, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
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ПроисшествияНижневартовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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