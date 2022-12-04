https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836261522.html
Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести
Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести - РИА Новости, 04.12.2022
Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести, сообщило МЧС России. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:29
2022-12-04T19:29
2022-12-04T21:47
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836239997_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_70269ac9ec17c068e4ccadd3ae8981c8.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести, сообщило МЧС России."По состоянию на 19:00 (мск) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме", — говорится в заявлении. Спасатели предполагают, что под завалами частично обрушившегося дома могут оставаться три человека.Уточняется, что жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.Как рассказали в мэрии города, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены четверо — двое мужчин и две женщины. Состояние троих пострадавших оценивают как тяжелое, у одного травмы средней степени тяжести.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В мэрии уточнили, что причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20221204/vzryv-1836256570.html
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836239997_136:0:905:577_1920x0_80_0_0_0537cbd4f2002ddc3963d56ee3cd0e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:29 04.12.2022 (обновлено: 21:47 04.12.2022)
Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести
МЧС сообщило о росте числа погибших после взрыва газа в доме в Нижневартовске до шести
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести, сообщило МЧС России.
"По состоянию на 19:00 (мск) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме", — говорится в заявлении.
Спасатели предполагают, что под завалами частично обрушившегося дома могут оставаться три человека.
Уточняется, что жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.
Как рассказали в мэрии города, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены четверо — двое мужчин и две женщины. Состояние троих пострадавших оценивают как тяжелое, у одного травмы средней степени тяжести.
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В мэрии уточнили, что причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.