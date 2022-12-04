https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836261522.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести - РИА Новости, 04.12.2022

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести

Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести, сообщило МЧС России. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:29

2022-12-04T19:29

2022-12-04T21:47

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, возросло до шести, сообщило МЧС России."По состоянию на 19:00 (мск) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме", — говорится в заявлении. Спасатели предполагают, что под завалами частично обрушившегося дома могут оставаться три человека.Уточняется, что жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.Как рассказали в мэрии города, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены четверо — двое мужчин и две женщины. Состояние троих пострадавших оценивают как тяжелое, у одного травмы средней степени тяжести.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В мэрии уточнили, что причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221204/vzryv-1836256570.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)