https://ria.ru/20221204/evrosoyuz-1836238475.html

Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС

Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС - РИА Новости, 04.12.2022

Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС

Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что ЕС должен прекратить поставки оружия Украине,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:01

2022-12-04T17:01

2022-12-04T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

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евросоюз

николя дюпон-эньян

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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что ЕС должен прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и "успокоить" Владимира Зеленского, чтобы избежать "экономического суицида".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Он отметил, что конфликт на Украине "зашел не в то русло", Зеленский использует ситуацию для ослабления России. "Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка", - заявил он.Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса."Совершенно необходимо прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня. Необходимо сесть за стол переговоров. Россия – великая держава и останется таковой. Необходимо убеждать Россию и Зеленского и защищать интересы Франции, не погружаясь в энергетический, социальный и экономический кризис, когда наши лучшие производства переходят в США или Китай, потому что это именно то, что сейчас происходит", - заключил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, европа, евросоюз, николя дюпон-эньян