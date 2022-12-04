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Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС
Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС - РИА Новости, 04.12.2022
Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС
Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что ЕС должен прекратить поставки оружия Украине,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:01
2022-12-04T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
евросоюз
николя дюпон-эньян
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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что ЕС должен прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и "успокоить" Владимира Зеленского, чтобы избежать "экономического суицида".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Он отметил, что конфликт на Украине "зашел не в то русло", Зеленский использует ситуацию для ослабления России. "Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка", - заявил он.Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса."Совершенно необходимо прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня. Необходимо сесть за стол переговоров. Россия – великая держава и останется таковой. Необходимо убеждать Россию и Зеленского и защищать интересы Франции, не погружаясь в энергетический, социальный и экономический кризис, когда наши лучшие производства переходят в США или Китай, потому что это именно то, что сейчас происходит", - заключил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html
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в мире, россия, украина, европа, евросоюз, николя дюпон-эньян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Николя Дюпон-Эньян
17:01 04.12.2022
 
Французский политик назвал способ избежать "экономического суицида" ЕС

Дюпон-Эньян призвал успокоить Зеленского, чтобы избежать экономического суицида Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что ЕС должен прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и "успокоить" Владимира Зеленского, чтобы избежать "экономического суицида".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
"Сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского", - сказал политик в эфире телеканала Europe 1.
Он отметил, что конфликт на Украине "зашел не в то русло", Зеленский использует ситуацию для ослабления России. "Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка", - заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.
"Совершенно необходимо прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня. Необходимо сесть за стол переговоров. Россия – великая держава и останется таковой. Необходимо убеждать Россию и Зеленского и защищать интересы Франции, не погружаясь в энергетический, социальный и экономический кризис, когда наши лучшие производства переходят в США или Китай, потому что это именно то, что сейчас происходит", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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