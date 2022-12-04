https://ria.ru/20221204/dtp-1836235308.html

На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП

На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП - РИА Новости, 04.12.2022

На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП

Пять ДТП с участием 13 машин произошли на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург в воскресенье, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:43

2022-12-04T16:43

2022-12-04T16:43

происшествия

екатеринбург

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/70/1549897028_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7dab3bb67a89a1453733418c3e5abd46.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пять ДТП с участием 13 машин произошли на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург в воскресенье, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Екатеринбургу."На Серовском тракте произошло несколько столкновений транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали пять разных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди не пострадали", - сказала собеседница агентства.Как отметили в ведомстве, 13 машин столкнулись в разных ДТП, а в не в одном.На Урале в воскресенье после сильных морозов выпал густой снег. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров, торможений и двигаться с пониженной скоростью.

https://ria.ru/20221204/dtp-1836222707.html

https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836217683.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф