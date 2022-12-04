https://ria.ru/20221204/dtp-1836235308.html
На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП
На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП
Пять ДТП с участием 13 машин произошли на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург в воскресенье, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:43
2022-12-04T16:43
2022-12-04T16:43
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пять ДТП с участием 13 машин произошли на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург в воскресенье, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Екатеринбургу."На Серовском тракте произошло несколько столкновений транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали пять разных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди не пострадали", - сказала собеседница агентства.Как отметили в ведомстве, 13 машин столкнулись в разных ДТП, а в не в одном.На Урале в воскресенье после сильных морозов выпал густой снег. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров, торможений и двигаться с пониженной скоростью.
https://ria.ru/20221204/dtp-1836222707.html
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происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ
На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП
На въезде в Екатеринбург произошли пять ДТП с участием 13 машин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пять ДТП с участием 13 машин произошли на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург в воскресенье, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Екатеринбургу.
"На Серовском тракте произошло несколько столкновений транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали пять разных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди не пострадали", - сказала собеседница агентства.
Как отметили в ведомстве, 13 машин столкнулись в разных ДТП, а в не в одном.
На Урале в воскресенье после сильных морозов выпал густой снег. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров, торможений и двигаться с пониженной скоростью.