https://ria.ru/20221204/dominikana-1836177194.html

Посол рассказал, как российские туристы смогут попасть в Доминикану

Посол рассказал, как российские туристы смогут попасть в Доминикану - РИА Новости, 04.12.2022

Посол рассказал, как российские туристы смогут попасть в Доминикану

Доминикана предлагает туристам из РФ воспользоваться рейсами из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:11

2022-12-04T09:11

2022-12-04T10:08

туризм

доминикана

ханс данненберг

россия

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ереван

новости - туризм

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доминикана предлагает туристам из РФ воспользоваться рейсами из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Мы сейчас работаем над организацией прямых рейсов из Алма-Аты. В данный момент существуют рейсы из Алма-Аты через Милан, они осуществляются по субботам. Раньше были прямые рейсы из Алма-Аты, которые летели над Украиной, но сейчас этот маршрут недоступен. Мы пытаемся найти альтернативные варианты", - пояснил посол.Он отметил, что дипмиссия Доминиканы в РФ недавно открыла офис в Ереване и так возникла идея запустить прямые рейсы из Армении."Сейчас мы работаем над прямыми рейсами из Еревана, которыми могли бы воспользоваться туристы из России, Молдавии, Грузии и Белоруссии. Даже из Ирана, поскольку географически это удобно", - добавил дипломат.Он уточнил, что рейсы "постараются сделать прямыми"."Есть вариант делать остановку по дороге, но мы надеемся на прямые рейсы. Тогда у россиян будет возможность путешествовать в Доминикану только с одной пересадкой в Ереване… Мы надеемся, что в декабре это удастся сделать", - пояснил Данненберг.По его словам, в начале Доминиканские авиалинии будут выполнять по одному рейсу в неделю, однако в дальнейшем количество рейсов может быть увеличено. Посол не исключил, что поначалу это будут чартерные рейсы, поскольку организовать их быстрее.Доминиканский дипломат предупредил, что по цене такие перелеты будут дороже, чем раньше, поскольку цена на топливо и авиаобслуживание изменилась, также логистически организовать перелет стало труднее."Конечно, раньше цены были значительно ниже, поскольку был высокий спрос. Сейчас, когда спрос снизился из-за трудностей в логистике, цены выросли, и снизить их не так просто... Цена полета, цена топлива стали дороже. Поэтому достичь такой разумной цены, как была раньше, сложно – обстоятельства логистики изменились", - отметил посол Доминиканы.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://ria.ru/20221111/dominikana-1830661539.html

https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html

https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

доминикана, ханс данненберг, россия, алма-ата, ереван, новости - туризм