14:40 04.12.2022 (обновлено: 16:18 04.12.2022)
Российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска
Минобороны сообщило об успешном наступлении ВС России в районе Артемовска
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно наступают на Артемовск, заявили в Минобороны.
"В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также, что на Южно-Донецком направлении украинские боевики пытались прорваться в Павловку. Российские военные вытеснили украинское подразделение на минное поле, где его уничтожили огнем артиллерии.
Еще одну попытку атаковать ВСУ предприняли в районе села Шевченко в ДНР, но их отбросили на исходные позиции со значительными потерями, в числе которых до 40 военнослужащих, одна боевая машина пехоты и три пикапа.
На Купянском направлении российская армия сорвала попытки атак в районе Куземовки в ЛНР и Ягодного в Харьковской области. Там уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 человек, один танк, БМП и бронеавтомобиль. Там они пытались атаковать под Площанкой, Червонопоповкой и Житловкой, а также в районе Кременной, но российская армия отразила эти атаки. Кроме того, в районе Червоной Дибровы в ЛНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 187 районах. Так, в ДНР они поразили пункт временной дислокации националистов в районе Дибровы и две американские противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37а в районе Григоровки и Марково. В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов, а районе Шевченково в Харьковской области — нефтебазу, снабжавшую топливом группировку ВСУ на Купянском направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.